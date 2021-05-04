Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 4 мая перечислил несколько причин переполненности школ Узбекистана и вынужденной организации учёбы в две смены.





Первая причина — значительный рост численности населения по сравнению с другими странами СНГ. С 1991 года по 2020 год население Узбекистане выросло на 16 миллионов человек, тогда как в Таджикистане — на 4 миллиона, Азербайджане — 2,8 миллиона, Казахстане — 2,3 миллиона, Туркменистане — 2,2 миллиона, Кыргызстане — 2,1 миллиона.





Второй причиной глава МНО назвал переход на 9-летнее образование в период с 2010 по 2017 год. За это время было построено около 1500 колледжей и лицеев, а школам внимание не уделялось, сказал он.

По словам министра, после возврата 11-летнего образования около 400 лицеев и колледжей были преобразованы в школы. «Почему не все они были превращены в школы? Во-первых, не все они расположены в удобном для школьников месте. Во-вторых, принимаются попытки развивать и высшее образование, а также ставился вопрос о создании профессиональных школ», — заявил он.

Шерзод Шерматов также указал, что за последние 10 лет из-за снижения загруженности и по другим причинам здания многих школ передавались другим ведомствам. Это произошло в период введения 9-летнего образования в школах и создания лицеев и колледжей.





Согласно озвученной министром статистике, на сегодняшний день число учащихся (6,24 миллиона) в стране значительно превышает проектные мощности школ (5,06 миллиона).

«По этой причине свыше 70% наших школ работают в две смены. Все просят обучение в одну смену. Это не так просто, для этого требуются огромные ресурсы. Если тенденция продолжится, то разница продолжит расти. То есть разница между числом учеников и мощностями школ к 2025 году может вырасти до 2 миллионов. А это значит, что школы могут оказаться в сложной ситуации с точки зрения вместимости», — объяснил Шерзод Шерматов.





Министр отметил, что на реконструкцию и строительство 2615 школ в 2018—2020 годах было выделено в 3−4 раза больше средств, чем в 2016-м и в предыдущие годы. В 2021 году планируется отремонтировать 689 и построить 23 школы в рамках инвестиционной программы.

«Вместе с тем, из-за роста численности населения и накопившихся за многие годы проблем существует 3007 школ, нуждающихся в ремонте (135 — строительство, 1177 — реконструкция, 1695 — капитальный ремонт). Если добавить к ним такие проблемы, как состояние спортзалов, столовых, печи-буржуйки, ограждение, то для решения этих проблем потребуется примерно 36,8 трлн сумов (3,5 млрд долларов по курсу Центробанка на 4 мая). А сумма нашей инвестиционной программы на год составляет около 2 трлн сумов», — заявил он.

Шерзод Шерматов сообщил, что в 2018—2020 годах в Узбекистане было построено 57,7 тысячи новых домов, а новых школ — всего 56, тогда как требуется ещё 158 школ.

Глава МНО попросил депутатов при утверждении государственного бюджета увеличить средства, выделяемые для реконструкции и строительства школ, в том числе на уровне местных бюджетов. Он заявил, что министерство сейчас работает над возвращением зданий бывших школ, которые перешли в ведение других ведомств.

«Но не всё получается. Мы составили список из 16 школ в Ташкенте, которые перешли в систему какого-то министерства и ведомства, но их возвращение даётся непросто», — сказал Шерзод Шерматов.





Министр напомнил, что постановлением президента от 6 ноября 2020 года (ПП-4884) предусмотрено обеспечение создания новых ученических мест соответственно строительству новых многоэтажных домов, возводимых на новых территориях и массивах. Застройщик при разработке генплана объекта должен учесть создание не менее 1,5 ученического места на каждую квартиру. Шерзод Шерматов предложил включить эту норму в Градостроительный кодекс.

«Например, если взять для примера массив Мотрит в Самарканде, там построено очень много домов. Но для этих домов построена лишь 1 школа на 1680 мест. Сейчас мы должны построить там ещё 4 школы. Если мы захотим построить эти 4 школы в Самарканде, то в этом году вся наша „инвестка“ уйдёт туда. А это значит, что не будет возможности выделить средства на остальные 1200 школ в Самарканде», — пояснил он.

Глава МНО также рассказал, что ведётся работа по привлечению спонсорских средств на ремонт и строительство школ.