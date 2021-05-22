Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов 22 мая на молодёжном фестивале «Движение пяти инициатив» в Ташкенте заявил о сложности проведения некоторых изменений в сфере из-за ограничения государственного бюджета.

«Если бы я мог, но бюджет ограничен», — сказал глава МНО, поддержав инициативу дальнейшего проведения неформальных встреч с молодёжью.

«Например, мне говорят, что в классе должно быть 24 ученика, а не 35. Я бы очень хотел этого. Если подсчитать, то на выполнение одной только этой работы потребуется 9 трлн сумов на один учебный год. На обучение физике и математике выделяется примерно 5−6 трлн сумов. Из-за ограничений бюджета невозможно сделать всё и сразу», — пояснил министр.

Шерзод Шерматов рекомендовал молодым людям, интересующимся предметами STEM (наука, технология, инжиниринг и математика), читать соответствующую литературу на английском языке.

«Те, кто хочет стать хорошими программистами, конечно же, должны выучить английский язык. Например, вы знаете, откуда берутся лучшие IT-новости? Они идут из Кремниевой долины. Затем переводятся на русский язык в течение двух лет, затем на узбекский язык. Может пройти до четырёх лет, поэтому если мы выпускаем новую книгу по IT, то это будет издание, устаревшее на четыре года», — заявил глава министерства и добавил, что в других сферах необходимо «поднимать уровень переводчиков».

На этой же встрече с молодёжью выступил и первым заместитель министра туризма и спорта Улугбек Азамов.

Он указал на необходимость увеличения в школах уроков физической культуры, отметив, что «в Узбекистане наименьшее количество часов физкультуры и спорта в средней школе по сравнению с зарубежными странами».

«Молодое поколение необходимо приобщать к спорту с самого детства. Поэтому с 2021—2022 учебного года в школах страны будет увеличено количество уроков физического воспитания до 2 часов в неделю», — заявил первый замминистра туризма и спорта.

«Газета.uz» писала, что сегодня Узбекистане число учеников (6,24 млн) значительно превышает проектные мощности школ (5,06 млн). Если тенденция продолжится, эта разница достигнет 2 млн, отмечал Шерзод Шерматов. Министр объяснил переполненные классы и обучение в две смены ростом населения и переводом школ на 9-летнее образование и выдвинул несколько предложений для решения проблем.