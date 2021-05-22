Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов 22 мая на молодёжном фестивале «Движение пяти инициатив» в Ташкенте заявил о сложности проведения некоторых изменений в сфере из-за ограничения государственного бюджета.
«Если бы я мог, но бюджет ограничен», — сказал глава МНО, поддержав инициативу дальнейшего проведения неформальных встреч с молодёжью.
«Например, мне говорят, что в классе должно быть 24 ученика, а не 35. Я бы очень хотел этого. Если подсчитать, то на выполнение одной только этой работы потребуется 9 трлн сумов на один учебный год. На обучение физике и математике выделяется примерно 5−6 трлн сумов. Из-за ограничений бюджета невозможно сделать всё и сразу», — пояснил министр.
Шерзод Шерматов рекомендовал молодым людям, интересующимся предметами STEM (наука, технология, инжиниринг и математика), читать соответствующую литературу на английском языке.
«Те, кто хочет стать хорошими программистами, конечно же, должны выучить английский язык. Например, вы знаете, откуда берутся лучшие IT-новости? Они идут из Кремниевой долины. Затем переводятся на русский язык в течение двух лет, затем на узбекский язык. Может пройти до четырёх лет, поэтому если мы выпускаем новую книгу по IT, то это будет издание, устаревшее на четыре года», — заявил глава министерства и добавил, что в других сферах необходимо «поднимать уровень переводчиков».
На этой же встрече с молодёжью выступил и первым заместитель министра туризма и спорта Улугбек Азамов.
Он указал на необходимость увеличения в школах уроков физической культуры, отметив, что «в Узбекистане наименьшее количество часов физкультуры и спорта в средней школе по сравнению с зарубежными странами».
«Молодое поколение необходимо приобщать к спорту с самого детства. Поэтому с 2021—2022 учебного года в школах страны будет увеличено количество уроков физического воспитания до 2 часов в неделю», — заявил первый замминистра туризма и спорта.
«Газета.uz» писала, что сегодня Узбекистане число учеников (6,24 млн) значительно превышает проектные мощности школ (5,06 млн). Если тенденция продолжится, эта разница достигнет 2 млн, отмечал Шерзод Шерматов. Министр объяснил переполненные классы и обучение в две смены ростом населения и переводом школ на 9-летнее образование и выдвинул несколько предложений для решения проблем.
Alisher Osmanov
Дай Бог вам здоровье Шерзод Шерматович
Eugenie Muminova
Почему же “не 35 учеников“? Да мы были бы рады, если бы только 35. У нас в классе годами было 40-42 ученика. А еще моя дочь до сих пор учится во вторую смену (вот восьмой класс заканчивает).
Вопросов к школе вообще много, хотя она в центре и некоторые считают ее престижной, а у нас она просто по месту жительства. Например, уроки ИКТ проходят без использования компьютеров — дети сидят в компьютерном классе, но к компам их не подпускают, оборудование стоит выключенным. Пишут конспекты. Конспекты по ИКТ! Но ладно, у нее есть личный компьютер дома, а у кого нет? Детям дают домашнее задание, которое они должны выполнять дома на компьютере — каким образом?
Уроки по “Идее национальной независимости“ и “Основам государства и права“ поражают, вернее — поражает некомпетентность и косность преподавателя. У нас же все проходят обязательное повышение квалификации, чему его там учили? Почему он на уроке втолковывает детям, что женщины должны слушаться мужчин и мужчина — глава семьи? Почему позволяет себе целый урок потратить на основы ислама и втолковывать детям в многонациональном классе, что все должны держать пост, если не мусульманский, то христианский? Почему на детей-атеистов смотрит, как будто они прилетели с Марса?
В школе проходил конкурс “Примерная девочка“, где девочки должны были показывать мастерство “хозяюшек“ и демонстрировать “платюшки“, это как согласуется с политикой равенства мужчин и женщин? Почему нельзя провести конкурс, скажем, “Самостоятельный подросток“, где дети обоего пола будут выполнять практические задания — готовить, пришивать пуговицы? Продолжаем производить покорных невесток? Я об этом школу не просила. Откуда вообще взялся этот конкурс, есть какая-то программа, предписанная учебным заведениям? Может, пересмотреть пора?
В общем, кто это все нам организовал и кому сказать спасибо за время, которое дети тратят на уроках и во внеурочное время зря, а иногда и во вред себе?
Halida Ahmedova
Правительство, не вкладывающее в бюджетное образование, создаёт образование для элиты. Любят ругать Советский Союз, при котором образование было на равных условиях и охватывало всё население. Деньги на стелы, на фестивали, президентские школы есть, для обычных школ — нехватка бюджета