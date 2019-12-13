В начале декабря открылись три президентские школы — в Хиве, Намангане и Нукусе, в каждую из них принято по 144 ученика, сообщило УзА. Первая такая школа начала работу в Ташкенте в сентябре.

Учебный корпус президентской школы в Хиве — это двухэтажное здание с отдельным спальным корпусом и небольшой гостиницей для иностранных преподавателей. Классные комнаты оснащены интерактивными досками и табло, также имеются лабораторные помещения. Библиотека школы обеспечена учебниками и пособиями, узбекской и мировой художественной литературой. Заявки на обучение подали более 6400 учеников.

В Намангане отбор на обучение в школе проходили 8000 желающих. Школа построена за счет средств государственного бюджета в размере 80 млрд сумов. В здании имеется спортзал, бассейн, библиотека насчитывает 6000 книг. Кабинеты обеспечены 16 электронными досками и 36 компьютерными комплектами. Для зарубежных специалистов построена гостиница на 15 мест.

Занятия будут проводиться на английском языке по учебным планам и программам, разработанными с экспертами Кембриджского университета.

Компании по подбору учителей Teachaway и TIC Recruitment пригласили 11 зарубежных специалистов, в учебном процессе задействованы также 20 отечественных педагогов. Cambridge University Press, Oxford University Press, Collins и другие издательства привезли учебники и пособия для применения STEAM-подхода в образовании.

Для строительства президентской школы в Нукусе было выделено 67 млрд сумов из местного бюджета. Желание обучаться в ней изъявили 7500 тысяч детей. В распоряжении учащихся — двухэтажный корпус на 168 мест, общежитие, гостиница, спортзалы, бассейн, столовая. Все оборудование привезено из Китая и Турции.

Занятия будут проводиться на каракалпакском и узбекском языках. Уроки математики, химии, биологии и информационных технологий — на английском языке по программе Кембриджского университета Великобритании. К учебному процессу привлечены восемь специалистов из Кении и Великобритании.

Фото

Президентская школа в Хиве

Президентская школа в Намангане

Президентская школа в Нукусе



