Международная тюркская академия в понедельник наградила золотой медалью учёного-востоковеда Андрея Кубатина, который скончался в октябре прошлого года. Об этом в Facebook сообщила его супруга Феруза Джуманиязова.

Награду в Национальном центре археологии Узбекистана вручил президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали.





«Они отметили деятельность моего покойного мужа в академии и его вклад в изучение истории тюркских народов», — написала Феруза Джуманиязова.

По её словам, это награда возлагает на неё большую ответственность. Она планирует «собрать исследования и публикации Андрея Кубатина в отдельной книге, продолжить его работу и вырастить их ребёнка великим учёным».

Глава академии Дархан Кыдырали назвал Андрея Кубатина «талантливым учёным, известным тюркологом, свободно владеющим многими языками», который «оставил неизгладимое наследие за свою короткую жизнь».

«Несмотря на его смерть, мы унаследовали его научные труды. Поэтому сегодня мы вспоминаем большую работу нашего брата Андрея в области тюркологии. Специальную золотую медаль академии мы вручили его супруге, тюркологу Ферузе Джуманиязовой», — написал он в Facebook.

Об Андрее Кубатине

Андрей Кубатин в 2017 году был осуждён по статье 157 Уголовного кодекса (измена государству) и приговорен к 5 годам лишения свободы (до апелляции — к 11 годам). По версии обвинения, он передал отсканированные копии редких книг иностранному учёному. Международные правозащитные организации заявляли, что дело было сфабриковано. В сентябре 2019 года учёный был реабилитирован.

Андрей Кубатин работал в Ташкентском государственном институте востоковедения на кафедре истории Китая. Он проводил исследования в области средневековой истории Средней Азии, истории тюркских народов, а также занимался историей иранских народов — иранологией, согдологией. Учёный называл своей основной монографией работу «Система титулов Тюркского каганата: генезис и преемственность».

Ещё при жизни он подал заявление в Военный суд Узбекистана для возмещения материального ущерба в размере 560 млн сумов. 10 декабря сестра Андрея Кубатина Клара Сахарова получила по почте решение суда, согласно которому компенсация составила 462 тысячи сумов, из них 446 тысяч — на уплату госпошлины и 16 тысяч — почтовые расходы.

Клара Сахарова подала апелляцию на решение суда, а также пыталась взыскать 3,5 млрд сумов за моральный ущерб брату и его семье, но суд отказал в компенсации.

В интервью «Газете.uz» Клара Сахарова рассказывала подробности задержания и заключения Андрея Кубатина, о пытках, его пребывании в инфекционной больнице в Зангиатинском районе и последствиях уголовного дела для него самого и его близких.

В Генпрокуратуре со ссылкой на проверку Следственного управления СГБ сообщили, что Андрей Кубатин «не подвергался физическому или психологическому давлению со стороны правоохранителей».