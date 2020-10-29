Ученый-востоковед, тюрколог Андрей Кубатин скончался 29 октября от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщили его близкие на странице Facebook.

Андрей Кубатин написал, что находится в больнице, 15 октября. Позже стало известно, что он проходил лечение с диагнозом коронавирус.

В 2017 году ученый был осужден по статье 157 Уголовного кодекса Узбекистана (измена государству) и приговорен к пяти годам лишения свободы (до апелляции — к 11 годам). По версии обвинения, он якобы передал отсканированные копии редких книг иностранному ученому. Международные правозащитные организации заявляли, что дело было сфабриковано. В сентябре 2019 года ученый был реабилитирован решением Ташкентского областного суда по уголовным делам.

Кубатин работал в Ташкентском государственном институте востоковедения на кафедре истории Китая. Он проводил исследования в области средневековой истории Средней Азии, истории тюркских народов, а также занимался историей иранских народов — иранологией, согдологией. В интервью «Фергане» ученый заявил, что его основная монография — «Система титулов Тюркского каганата: генезис и преемственность».