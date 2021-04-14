Генеральная прокуратура Узбекистана отреагировала на жалобу Клары Сахаровой на имя президента Шавката Мирзиёева.

Она сообщила, что её младший брат — учёный-востоковед Андрей Кубатин — во время следствия по уголовному делу о государственной измене признал вину в преступлении, которого не совершал. По её словам, он подвергался физическому и психологическому давлению со стороны сотрудников Службы государственной безопасности.

В результате решением Военного суда от 1 декабря 2017 года Кубатин был приговорён к 11 годам лишения свободы. В сентябре 2019 года учёный был реабилитирован решением Ташкентского областного суда по уголовным делам. 29 октября от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 36 лет он скончался в больнице.

Клара Сахарова отмечала, что подала три заявления в Генеральную прокуратуру о возбуждении уголовного дел в отношении тех лиц, которые «сфабриковали уголовное дело».

«И, кроме этого, я подала два заявления на имя председателя Службы государственной безопасности (Абдусалома Азизова — ред.), чтобы также возбудить уголовное дело на сотрудников, которые вели следствие на Гвардейской, где применяли силу, пытки вот эти все», — заявляла она.

По данным Генеральной прокуратуры, 9 февраля 2021 года Следственное управление СГБ провело доследственную проверку для изучения законности действий сотрудников СГБ, участвовавших в следствии по делу Андрея Кубатина.

Согласно материалам дела, учёный содержался в следственном изоляторе с 10 апреля по 14 сентября 2017 года.

«Во время размещения и выписки из изолятора на его теле не наблюдалось никаких физических повреждений, он не обращался с жалобой на своё здоровье, а его здоровье и психическое состояние были оценены экспертами положительно», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Генпрокуратуры со ссылкой на доследственную проверку, «уголовное дело велось в соответствии с законодательством», а «гражданин не подвергался никакому физическому или психологическому давлению со стороны сотрудников правоохранительных органов». В результате чего было принято решение не возбуждать уголовное дело.

Военная прокуратура изучила материалы доследственной проверки в отношении Андрея Кубатина и не нашла оснований для отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, отмечается в заявлении.

В ответ на это Клара Сахарова опубликовала заявление Андрея Кубатина, где «он описывает, как него оказывали моральное и физическое давление», а также очередное обращение президенту.

Ранее Клара Сахарова рассказывала «Газете.uz» о подробностях уголовного дела, пытках и лечении Андрея Кубатина в Зангиатинской больнице.

В конце января суд не удовлетворил иск сестры Андрея Кубатина к Главному финансовому управлению хокимията Ташкента о взыскании морального ущерба в 3,5 млрд сумов. 22 апреля ожидается очередное судебное заседание.