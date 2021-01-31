Межрайонный суд по гражданским делам Учтепинского района Ташкента отказал в удовлетворении иска Клары Сахаровой к Главному финансовому управлению хокимията Ташкента о взыскании морального ущерба, причинённого её брату, умершему учёному-востоковеду Андрею Кубатину, в размере 3,5 млрд сумов.

На втором, итоговом заседании 29 января представитель финансового управления не явился на судебный процесс. Судья Хилола Эргашева предложила перенести заседание, но Клара Сахарова согласилась продолжить заседание без ответчика.

Судья выслушала заявление истца, удалилась в совещательную комнату и вынесла решение отказать в удовлетворении искового требования Клары Сахаровой, «выслушав разъяснения сторон, изучив материалы дела, руководствуясь статьями 17, 1113 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, статьями 304, 309 Уголовно-процессуального кодекса, статьями 243, 253 Гражданско-процессуального кодекса», сообщает Kun.uz.

Хилола Эргашева объяснила, почему суд вынес такое решение. Согласно статье 17 Гражданско-процессуального кодекса, способность иметь гражданские права и обязанности признается в равной степени за всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается в связи с его смертью, сказала она.

Все права и обязанности, принадлежащие наследодателю на момент открытия наследства, входят в состав наследства и их существование не прекращается с его смертью. Но права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, не входят в состав наследства. Право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, в этом случае тоже есть, добавила судья.

«То есть право на получение возмещения за моральный вред в данном споре имеет только реабилитированное лицо. Вместе с тем, суд разъясняет истцу, что по статье 304 Уголовно-процессуального кодекса, в случае смерти реабилитированного право на получение возмещения за вред, упомянутый в пунктах 1, 3, 4, 5 и 6 настоящей статьи, приобретают его наследники, а упомянутый в пункте 2 — те члены его семьи, которые относятся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца», — резюмировала она.

В беседе с «Газетой.uz» Клара Сахарова рассказала, что она планируется делать дальше.

«Мои дальнейшие планы: я, конечно же, на этом не остановлюсь — это первая инстанция… Это неправильно и несправедливо. Да, статьи 17 и 1113 [Гражданского кодекса] смотрела. Действительно, в связи со смертью нематериальные ценности мы востребовать не можем. Но наследники — мама, которая была на его иждивении, ребёнок и супруга — потеряли кормильца… В любом случае я не остановлюсь. Если нужно будет, я пройду все инстанции в Узбекистане, после чего я буду подавать материалы в Европейский суд».

По её словам, Андрея Кубатина «обесчестили». «Он 2,5 года отсидел незаконно, ни за что. Он признан политическим узником, он был оправдан, но никто ему ничего не компенсировал, не реабилитировал — ему должны были предоставить материальную и моральную компенсацию, он должен был пройти лечение. Ничего со стороны государства не было сделано», — сказала она.

«Самое главное — те люди, структура которых была причастна к тому, чтобы моего брата посадили, они не ответили перед законом», — добавила Клара Сахарова.

«К сведению, я уже подала три заявления в Генеральную прокуратуру о возбуждении уголовного дел в отношении тех лиц, которые сфабриковали уголовное дело. И, кроме этого, я подала два заявления на имя председателя Службы государственной безопасности (Абдусалома Азизова — ред.), чтобы также возбудить уголовное дело на сотрудников, которые вели следствие на Гвардейской, где применяли силу, пытки вот эти все», — заявила она.

Учёный-востоковед, тюрколог Андрей Кубатин скончался в возрасте 36 лет 29 октября от осложнений, вызванных коронавирусом. В 2017 году он был осуждён по статье 157 Уголовного кодекса (измена государству) и приговорен к 5 годам лишения свободы (до апелляции — к 11 годам). По версии обвинения, он якобы передал отсканированные копии редких книг иностранному учёному. Международные правозащитные организации заявляли, что дело было сфабриковано. В сентябре 2019 года учёный был реабилитирован решением Ташкентского областного суда по уголовным делам.

Ещё при жизни Андрей Кубатин подал заявление в Военный суд Узбекистана о возмещении материального ущерба в размере 560 млн сумов. 10 декабря сестра Андрея Кубатина Клара Сахарова получила по почте решение суда, согласно которому компенсация составляет 462 тысячи сумов, из них 446 тысяч — на уплату госпошлины и 16 тысяч — почтовые расходы. После этого Клара Сахарова подала апелляцию на решение суда и начала готовить документы на получение компенсации за моральный ущерб.