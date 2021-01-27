В межрайонном суде по гражданским делам Учтепинского района Ташкента 25 января началось рассмотрение иска Клары Сахаровой — сестры учёного-востоковеда Андрея Кубатина — против Главного финансового управления хокимията столицы. Дело рассматривает судья Хилола Эргашева.

Как ранее писала «Газета.uz», 29 октября от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 36 лет скончался учёный-востоковед, тюрколог Андрей Кубатин. В 2017 году он был осуждён по статье 157 Уголовного кодекса Узбекистана (измена государству) и приговорен к 5 годам лишения свободы (до апелляции — к 11 годам). По версии обвинения, он якобы передал отсканированные копии редких книг иностранному учёному. Международные правозащитные организации заявляли, что дело было сфабриковано. В сентябре 2019 года учёный был реабилитирован решением Ташкентского областного суда по уголовным делам.

Ещё при жизни Андрей Кубатин подал заявление в Военный суд Узбекистана о возмещении материального ущерба в размере 560 млн сумов. 10 декабря сестра Андрея Кубатина Клара Сахарова получила по почте решение суда, согласно которому компенсация составляет 462 тысячи сумов, из них 446 тысяч — на уплату госпошлины и 16 тысяч — почтовые расходы. Клара Сахарова подала апелляцию на решение суда и начала готовить документы на получение компенсации за моральный ущерб.

Андрей Кубатин после вынесения решения о реабилитации. Фото: Клара Сахарова.

В исковом заявлении Клары Сахаровой (есть у «Газеты.uz») говорится, что Андрей Кубатин, содержавшийся под стражей с апреля 2017 года до 26 сентября 2019 года, потерпел моральный ущерб, «выраженный в нравственных страданиях, связанных с нахождением в местах лишения свободы, невозможностью быть вместе с родными и близкими на постоянной основе, участвовать в воспитании ребенка, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, заниматься научной деятельностью». Кроме того, по её мнению, авторитету и репутации Кубатина как ученого, кандидата исторических наук был нанесен огромный ущерб.

«Были унижены его честь и достоинства как гражданина Узбекистана и как ученого с мировым именем. Причинены физические и морально-нравственные страдания, а именно мой брат испытал психологическое переживание, стыд, боль и унижение, возникшие в связи с нанесённым ему публичным оскорблением и унижением, не имеющими под собой никаких оснований, чувство несправедливого унижения, чести как ученого Узбекистана с мировым именем, так и человеческое достоинство», — считает Клара Сахарова.

Выйдя на свободу 26 сентября 2019 года, её брат «так и не успел прийти в себя, восстановить здоровье и нервную систему», сказала она на заседании суда.

«Он постоянно болел простудными заболеваниями, сердечно-сосудистой недостаточностью (давление, ишемическая болезнь), суставные боли, бессонница, психоневрологическое расстройство. За время пребывания в заключении также пострадала его семья. Понесли моральный ущерб и подорвала здоровье его мать — Кубатина Алевтина, у неё выявили серьезное онкологическое заболевание, она перенесла сложную операцию по удалению опухоли и органов, которые были задеты», — рассказала Клара Сахарова.

Она также заявила, что нравственные и физические страдания (пытки, психологическое давление) привели к нарушению нервной системы и ослаблению иммунной системы и здоровья её брата. В результате его организм не справился с коронавирусом, и он скончался.

Сестра Андрея Кубатина оценила моральный ущерб 3,5 млрд сумов и потребовала взыскать эту сумму с Главного финансового управление хокимията Ташкента в пользу семьи покойного учёного.

Как сообщает Kun.uz, в Главному финуправлении заявили, что сумма должна быть покрыта не из государственного бюджета, а за счёт органов, причинивших моральный ущерб покойному, организаций, проводивших расследование, прокуратуры и суда, вынесшего обвинительное заключение.

Судья Хилола Эргашева объявила перерыв для рассмотрения других вопросов по делу.