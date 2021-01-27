В межрайонном суде по гражданским делам Учтепинского района Ташкента 25 января началось рассмотрение иска Клары Сахаровой — сестры учёного-востоковеда Андрея Кубатина — против Главного финансового управления хокимията столицы. Дело рассматривает судья Хилола Эргашева.
Как ранее писала «Газета.uz», 29 октября от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 36 лет скончался учёный-востоковед, тюрколог Андрей Кубатин. В 2017 году он был осуждён по статье 157 Уголовного кодекса Узбекистана (измена государству) и приговорен к 5 годам лишения свободы (до апелляции — к 11 годам). По версии обвинения, он якобы передал отсканированные копии редких книг иностранному учёному. Международные правозащитные организации заявляли, что дело было сфабриковано. В сентябре 2019 года учёный был реабилитирован решением Ташкентского областного суда по уголовным делам.
Ещё при жизни Андрей Кубатин подал заявление в Военный суд Узбекистана о возмещении материального ущерба в размере 560 млн сумов. 10 декабря сестра Андрея Кубатина Клара Сахарова получила по почте решение суда, согласно которому компенсация составляет 462 тысячи сумов, из них 446 тысяч — на уплату госпошлины и 16 тысяч — почтовые расходы. Клара Сахарова подала апелляцию на решение суда и начала готовить документы на получение компенсации за моральный ущерб.
Андрей Кубатин после вынесения решения о реабилитации. Фото: Клара Сахарова.
В исковом заявлении Клары Сахаровой (есть у «Газеты.uz») говорится, что Андрей Кубатин, содержавшийся под стражей с апреля 2017 года до 26 сентября 2019 года, потерпел моральный ущерб, «выраженный в нравственных страданиях, связанных с нахождением в местах лишения свободы, невозможностью быть вместе с родными и близкими на постоянной основе, участвовать в воспитании ребенка, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, заниматься научной деятельностью». Кроме того, по её мнению, авторитету и репутации Кубатина как ученого, кандидата исторических наук был нанесен огромный ущерб.
«Были унижены его честь и достоинства как гражданина Узбекистана и как ученого с мировым именем. Причинены физические и морально-нравственные страдания, а именно мой брат испытал психологическое переживание, стыд, боль и унижение, возникшие в связи с нанесённым ему публичным оскорблением и унижением, не имеющими под собой никаких оснований, чувство несправедливого унижения, чести как ученого Узбекистана с мировым именем, так и человеческое достоинство», — считает Клара Сахарова.
Выйдя на свободу 26 сентября 2019 года, её брат «так и не успел прийти в себя, восстановить здоровье и нервную систему», сказала она на заседании суда.
«Он постоянно болел простудными заболеваниями, сердечно-сосудистой недостаточностью (давление, ишемическая болезнь), суставные боли, бессонница, психоневрологическое расстройство. За время пребывания в заключении также пострадала его семья. Понесли моральный ущерб и подорвала здоровье его мать — Кубатина Алевтина, у неё выявили серьезное онкологическое заболевание, она перенесла сложную операцию по удалению опухоли и органов, которые были задеты», — рассказала Клара Сахарова.
Она также заявила, что нравственные и физические страдания (пытки, психологическое давление) привели к нарушению нервной системы и ослаблению иммунной системы и здоровья её брата. В результате его организм не справился с коронавирусом, и он скончался.
Сестра Андрея Кубатина оценила моральный ущерб 3,5 млрд сумов и потребовала взыскать эту сумму с Главного финансового управление хокимията Ташкента в пользу семьи покойного учёного.
Как сообщает Kun.uz, в Главному финуправлении заявили, что сумма должна быть покрыта не из государственного бюджета, а за счёт органов, причинивших моральный ущерб покойному, организаций, проводивших расследование, прокуратуры и суда, вынесшего обвинительное заключение.
Судья Хилола Эргашева объявила перерыв для рассмотрения других вопросов по делу.
SHARABIDIN MAMADJANOV
Будьтье добры заплатите за моральный ущерб!!!
Мала того нужно наказать клеветников по всей строгости законов Республики Узбекистана, дабы в предь не покушались на свабоду нормальных людей!!!