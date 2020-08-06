Части Сергелийского, Чиланзарского и Учтепинского районов, а также поселок Улугбек Мирзо-Улугбексконо района столицы переходят в состав территории Ташкентской области. Об этом в эфире телеканала «Узбекистан 24» сообщил министр строительстве Узбекистана Батыр Закиров.

По его словам, 37 га территории Сергелийского района вдоль Ташкентской кольцевой автомобильной дороги (ТКАД), где расположены промышленные зоны, находятся за чертой столицы. Эти участки планируется передать Ташкентской области.

Часть территории Чиланзарского и Сергелийского районов общей площадью 135 га также отойдет Ташкентской области.





Кроме того, 453 га территории Учтепинского района, расположенной по левой части ТКАД, будут переданы Зангиатинскому району Ташкентской области.





«Все это делается, чтобы четко определить границы между столицей и областью», — заявил Батыр Закиров.

В эфире также сообщалось, что президент одобрил предложение перевести в Ташкентскую область поселок Улугбек площадью 385 га, относящийся к Мирзо-Улугбекскому району столицы. Поселок, как ожидается, станет административным центром Кибрайского района, на территории которого он фактически расположен.





Председатель Госкомгеодезкадастра Халилилло Турахужаев заявил, что президент поднял вопрос изменения территорий сопредельных районов и в Ташкентской области. Сообщается, что здесь в общей сложности имеется 19 анклавных территорий.





К примеру, одобрены предложения по передаче 62 га территории Кибрайского района Бостанлыкскому району и еще 55 га Юкоричирчикскому району. А 257 га из Бостанлыкского района будут переданы городу Чирчику.





Кроме того, 1094 га земли города Ангрена станет частью Паркентского района и еще 140 га — Ахангаранского района. В то же время Паркентский район получает от Бостанлыкского района 493 га.





Из Пскентского района передается 287 га земли Букинскому району, который отдает 8 га Аккурганскому району.





Согласно плану, 196 га территории Янгиюльского района станут частью города Янгиюля. А границы Янгиюльского и Зангиатинского районов общей площадью 296 га будут оптимизированы за счет определения границ железной дорогой.





Напомним, президент Шавкат Мирзиёев 5 августа ознакомился с проектами по изменению территориального устройства сопредельных районов Ташкента и Ташкентской области. Отмечалось, что для удобства населения планируется перевести 1010 га столичных земель под юрисдикцию Ташкентской области и 8371 га областных земель передать Ташкенту.

В столице появится новый Янгихаётский район с площадью в 4086 га, куда войдут 1752 га от территории Сергелийского района, 267 га от Бектемирского, почти 328 — Зангиатинского, около 129 — Куйичирчикского, 263 — Янгиюльского и 1346 гектаров — от Уртачирчикского районов.