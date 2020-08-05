Президент Шавкат Мирзиёев 5 августа ознакомился с проектами по изменению территориального устройства сопредельных районов Ташкента и Ташкентской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Были глубоко проанализированы размер и границы сопредельных районов столицы и Ташкентской области и выработаны предложения по их оптимизации.

«Как известно, некоторые махалли пяти районов Ташкентской области — Зангиатинского, Янгиюльского, Куйичирчикского, Уртачирчикского и Юкоричирчикского — находятся внутри Ташкентской кольцевой автомобильной дороги», — пишет пресс-служба.

К примеру, махалла Хонобод Зангиатинского района Ташкентской области расположена между Сергелийским и Бектемирским районами столицы, а поселок Улугбек, находящийся в столичном подчинении, расположен в Кибрайском районе Ташкентской области.

Кроме того, имеется множество непропорциональностей вдоль границ сопредельных районов и городов Ташкентской области.

В связи с этим для удобства для населения планируется перевести 1010 га столичных земель Ташкентской области и 8371 гектар областных земель — Ташкенту.

На презентации всесторонне рассмотрены соответствующие предложения.





По данным пресс-службы президента, в одном только Сергелийском районе за последние три года сдано в эксплуатацию 460 многоквартирных домов. За этот период сюда переехало более 100 тысяч человек, в результате чего общая численность населения района превысила 276 тысяч. Это обуславливает необходимость улучшения муниципального управления, создания удобств для жителей.

Глава государства 29 мая выдвинул инициативу создать в городе Ташкенте район «Янги хаёт» («Новая жизнь»). В соответствии с этим рабочей группой разработано предложение об образовании Янгихаётского района с площадью в 4086 га за счет 1752 га от территории Сергелийского района, 267 га от Бектемирского, почти 328 — Зангиатинского, около 129 — Куйичирчикского, 263 — Янгиюльского и 1346 гектаров — от Уртачирчикского районов.

Представлена информация о предлагаемом изменении границ города Ташкента в связи с организацией Янгихаётского района. Рассмотрены предложения по строительству и благоустройству в новом районе, организации его административного центра.

Президент Шавкат Мирзиёев одобрил предложения и отметил необходимость пересмотра генерального плана столицы, рационального размещения жилья, промышленных предприятий, объектов инфраструктуры и обслуживания на передаваемых городу землях, и, самое главное, созданию благоприятных условий, удобств для населения.

Ответственным руководителям поручено в короткие сроки подготовить проекты нормативно-правовых актов по обсужденным вопросам и внести их на рассмотрение местных кенгашей народных депутатов и Олий Мажлиса.