Границы Ташкента планируется расширить за счёт присоединения территорий Ташкентской области. Это предложение 23 июля одобрил столичный кенгаш народных депутатов (копия решения есть у «Газеты.uz»).

В решении кенгаша отмечается, что в последние годы в Ташкенте реализуются масштабные строительные проекты, возводятся новые жилые массивы, парки и аллеи, вводятся в эксплуатацию производственные и обслуживающие объекты, возводятся объекты дорожной и транспортной инфраструктуры.

«В то же время из-за нехватки свободных земель в Ташкенте существует ряд трудностей в повышении благосостояния населения за счет возведения новых строительных и инфраструктурных объектов», — говорится в документе.

Кроме того, как указывает кенгаш, обоснованные возражения у населения вызывает изъятие земель, где расположены индивидуальные дома, для нужд государства и общества под реализацию инвестиционных проектов.

Поэтому «в целях создания благоприятных условий для дальнейшего развития Ташкента» разработаны предложения по изменению границ Ташкента и их расширения за счёт присоединения 7853,3 га земель Зангиатинского, Кибрайского, Юкоричирчикского, Уртачирчикского районов Ташкентской области.

Кенгаш одобрил предложения хокимията Ташкента:

По включению в состав Сергелийского района Ташкента 1827,1 га земель Зангиотинского района Ташкентской области, в том числе 424,2 га сельскохозяйственных угодий;

Ташкента 1827,1 га земель Ташкентской области, в том числе 424,2 га сельскохозяйственных угодий; По включению в состав Бектемирского района Ташкента 490 га земель Юкоричирчикского района (в том числе 154,2 га сельскохозяйственных земель) и 1134,2 га Уртачирчикского района Ташкентской области;

Ташкента 490 га земель (в том числе 154,2 га сельскохозяйственных земель) и 1134,2 га Ташкентской области; По включению в состав Мирзо-Улугбекского района 2294,6 га земель Кибрайского района Ташкентской области, в том числе 1090,9 га земель сельскохозяйственного назначения;

района 2294,6 га земель Ташкентской области, в том числе 1090,9 га земель сельскохозяйственного назначения; По включению в состав Яшнабадского района 2107,4 га земель Кибрайского района Ташкентской области, в том числе 1002,6 га земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, 33,8 га земель Сергелийского района Ташкента планируется передать в состав Зангиотинского района Ташкентской области, а 137,5 га земель Бектемирского района — в состав Юкоричирчикского района.

В решении кенгаша указаны координаты новых границ районов Ташкента и Ташкенсткой области.

Теперь ожидается, что хокимият Ташкента подаст ходатайство в Кабинет министров для изменения границ Сергелийского, Бектемирского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов. Порядок изменения границ описан в законе «Об административно-территориальном устройстве Республики Узбекистан».

Чувствительный вопрос

В прошлом году проект по изменению территориального устройства сопредельных районов Ташкента и Ташкентской области вызвал широкий общественный резонанс. Пресс-служба президента сообщала, что для удобства населения планируется перевести 1010 га столичных земель под юрисдикцию Ташкентской области и 8371 га областных земель передать Ташкенту. Предложение одобрил глава государства Шавкат Мирзиеёв.

Проектом, который презентовал министр строительства Батыр Закиров, предлагалось перевести в Зангиатинский и Кибрайский районы Ташкентской области часть территорий Сергелийского и Учтепинского районов, а также поселок Улугбек Мирзо-Улугбекского района столицы. Министр отмечал, что 37 га территории Сергелийского района вдоль Ташкентской кольцевой автомобильной дороги (ТКАД), где расположены промышленные зоны, находятся за чертой столицы, эти участки и планируется передать Ташкентской области.

Против этого предложения выступили жители махаллей Ташкента, которых могут затронуть изменения. «Газета.uz» писала о петициях, которые подписали жители Учтепы, поселка Улугбек и Сергелийского района. В итоге проект было решено пересмотреть.

В конце декабря хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев подчеркнул, что в 2021 году ни одна часть территории Ташкента не отойдет Ташкентской области.