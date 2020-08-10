Жители поселка Улугбек Мирзо-Улугбекского района столицы выступили против перевода поселка в состав Кибрайского района Ташкентской области. Инициативные граждане обратились к «Газете.uz» с просьбой о публикации открытого письма на имя президента Узбекистана Шавката Мирзиёев, под которым собрано около 2700 подписей.

5 августа президенту были представлены проекты по изменению территориального устройства сопредельных районов Ташкента и Ташкентской области. Согласно проекту изменения коснутся в том числе поселка Улугбек (махалля «Улугбек», население — 7120 жителей, взрослое население — около 80%).

В эфире телеканала «Узбекистан 24» сообщалось, что глава государства одобрил предложение перевести в Ташкентскую область поселок Улугбек площадью 385 га. Поселок, как ожидается, станет административным центром Кибрайского района, на территории которого он фактически расположен.

Министр строительства Батыр Закиров. Фото: «Узбекистан 24».

«Президент одобрил эти предложения. Было дано поручение превратить поселок в административный центр Кибрайского района, потому что это большой район, но, к сожалению, у него не было своего центра. Поселок Улугбек ранее относился к Мирзо-Улугбекскому району и, к сожалению, из-за удаленного расположения от него и нахождение в положении анклава поселку не уделялось внимания. Развитие оставалось на прежнем уровне. И вот теперь проведено глубокое изучение, на основе анализа подготовлено предложение по превращению поселка в административный центр Кибрайского района, и оно одобрено», — отметил министр строительства Батыр Закиров.

Летом 2018 года президент Шавкат Мирзиёев посещал Институт ядерной физики Академии наук, расположенный в поселке Улугбек. Тогда он предложил превратить поселок в научный городок, где будут созданы условия для развития науки. Планировалось улучшить транспортную связь между поселком и центром столицы и протянуть сюда метро.

Как сообщил «Газете.uz» житель поселка Джамшид Турсунов, после появления информации в СМИ была создана Telegram-группа «Сохраним городской статус» (сейчас в ней свыше 1600 членов), чтобы обсудить вопрос вместе с жителями. По его словам, подготовлено открытое письмо на имя президента с просьбой не переводить поселок в Ташкентскую область, под которым собрано около 2700 подписей. «Газета.uz» публикует текст письма с сокращениями.

Уважаемый президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев! Выражая вам свое почтение и осознавая важность принимаемых вами государственных решений и законодательных актов, направленных на решение грядущих задач по развитию экономики страны, улучшение благосостояния народа, повышение международного авторитета Узбекистана, который выбрал демократический путь развития, мы, жители поселка Улугбек, обращаемся к вам с волнующим нас вопросом.

Подписи жителей за сохранение поселка в Улугбек в составе Ташкента.

[…]

Сообщение [о передаче территории поселка Улугбек в административное подчинение Кибрайскому району Ташкентской области] оказалось громом среди ясного неба для жителей поселка и Института ядерной физики Академии наук (ИЯФ АН), вызвало социальную напряженность и недовольство людей, потому что в проекте постановления президента Республики Узбекистан «О мерах по разработке проекта генерального плана по развитию города Ташкента на период до 2041 года» были указаны лишь территории, планируемые присоединить к городу Ташкенту, но не было ни слова сказано о территориях, передаваемых из города в область, в том числе ничего не говорилось и не обсуждалось о поселке Улугбек. Жители поселка посчитали это дискриминацией своих конституционных и гражданских прав.

Поселок Улугбек был основан в 1956 году, одновременно с Институтом ядерной физики, по инициативе руководства УзССР и известных ученых Узбекистана того времени. ИЯФ имеет статус ядерного центра страны с мировым именем. По вашей инициативе и поддержке, в 2017 году ИЯФ был восстановлен и обрел вторую жизнь. Тогда многие ученые стали связывать свои надежды на дальнейшее развитие ядерной науки и окрылились для новых свершений.

Также мы помним ваш визит в ИЯФ 20 июля 2018 года и вашу программную речь о создании в поселке Улугбек современного Наукограда с прямым подчинением хокимияту города Ташкента. Это означало расширение поселка Улугбек, переезд в него более 20 академических институтов, развитие инфраструктуры, включая строительство жилых комплексов, новых школ и дошкольных учреждений, социально-бытовых объектов и расширения транспортной сети.

Такая новость привела к повышению инвестиционной привлекательности как Института ядерной физики, так и поселка Улугбек в целом, появились реальные инвесторы, готовые вложить большие средства в проект по переводу научных институтов на территорию поселка Улугбек и образованию Наукограда. Жители поселка были воодушевлены и безмерно рады такому повороту в истории родного поселка.

В нашем поселке проживает научная элита Узбекистана и более 7100 граждан, ведущих активный образ жизни, занятых научной и другой государственной и общественно-полезной деятельностью, которые горячо любят свою страну и свой родной поселок Улугбек, где выросло не одно поколение достойных людей страны.

Исследовательсий ядерный реактор ВВР-СМ в Институте ядерной физики. Фото: nuz.uz.

Мы, жители поселка Улугбек, считаем, что передача поселка Улугбек в административное подчинение Ташкентской области приведет к резкому ухудшению нынешнего положения поселка и ИЯФ в целом, добавив к имеющимся проблемам Кибрайского района, с недостаточно развитой коммунальной и социальной инфраструктурой, еще и бесперебойное обеспечение электричеством, газом и водой институт и поселок Улугбек. Это особенно актуально в связи с тем, что в ИЯФ имеется действующий ядерный реактор, безопасная эксплуатация которого напрямую зависит от стабильной подачи электричества и воды.

Именно по этой причине, из-за расположения ядерного объекта на территории поселка Улугбек размещение там любых административных центров, как было предложено министром Батыром Закировым по переносу туда Кибрайской администрации, противопоказано Правилами радиационной безопасности МАГАТЭ и не практикуется ни в одной стране мира (по заявлению сотрудников ИЯФ).

Кроме того, Кибрайский район является административной единицей с преимущественно аграрным уклоном, не имеет крупных производственных и тем более научных организаций и опыта управления такими организациями. Передача поселка Кибрайскому району приведет к поглощению научного потенциала поселка аграрным сектором и постепенному его исчезновению. Тому пример — из-за недостаточного внимания со стороны администрации Кибрайского района и области, неумелого управления, такие крупные научные центры как:

Всесоюзный научно исследовательский хлопководческий институт (СоюзНИХИ);

Всесоюзный институт растениеводства (ВИР);

Институт животноводства;

Институт селекции,

располагавшиеся в Кибрайском районе Ташкентской области, перестали функционировать и исчезли из научной среды. При переводе в Кибрайский район такая же участь может ожидать и Институт ядерной физики.

Также смена статуса поселка приведет к большим расходам бюджетных средств (замена печатей, вывесок, табличек, названий, перевод документооборота, кадастровой документации и перерегистрации автомашин и др.). Утрата людьми столичной прописки повлечет за собой множество проблем, связанных с трудоустройством, образованием, медицинским обслуживанием и в других сферах жизнедеятельности, что приведет к ухудшению социального положения жителей поселка Улугбек.

Опираясь на ваши слова, что любые инициативы и принимаемые государственные правовые акты, включая законы, должны быть направлены на улучшение жизни людей, а не создавать дополнительные неудобства гражданам, и принимая во внимание изложенное выше, просим вас:

сохранить поселок Улугбек в составе города Ташкента и не передавать его в подчинение Ташкентской области;

исключить из проекта генерального плана развития города Ташкента до 2041 года часть, касающуюся поселка Улугбек, учитывая особый статус Института ядерной физики как объекта повышенной безопасности.

Подписи жителей поселка под открытым письмом.

Мы очень надеемся, что мы будем услышаны, и наши конституционные права не будут нарушены, а государство будет выражать волю жителей поселка, служить его интересам. Наша Конституция закрепляет ответственность государственных органов и должностных лиц перед обществом и гражданами. Мы очень надеемся, что вы услышите наш глас и защитите наши законные права и интересы.

Ранее мы писали, что жители Учтепинского района Ташкента выступили против перевода трех махаллей района в состав Зангиатинского района Ташкентской области. Жители также направили обращение к руководству страны. Хоким района Фарход Абдуллаев на встрече с жителями сообщил, что изменение границ столицы — пока в проекте. Официальных комментариев по этому вопросу пока не было.