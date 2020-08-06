Жители махаллей «Куксарой», «Урикзор» и «Зарафшон» Учтепинского района Ташкента 6 августа собрались у здания махаллинского комитета, чтобы выразить несогласие с переводом их махаллей в состав Зангиатинского района Ташкентской области. Об этом «Газете.uz» сообщили проживающие в районе граждане.

В среду президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву были представлены проекты по изменению территориального устройства сопредельных районов Ташкента и Ташкентской области. Согласно проекту, который презентовал министр строительства Батыр Закиров, изменения коснутся в том числе Учтепинского района.

Ожидается, что 453 га территории района, расположенной по левой части Ташкентской кольцевой автодороги, будут переданы Зангиатинскому району. На продемонстрированной по телевидению карте выделены три махалли — «Куксарой», «Урикзор» и «Зарафшон».





Три махалли Учтепинского района, которые планируется передать Зангиатинскому району. Фото: Google Maps, телеканал «Узбекистан 24». Нажмите для увеличения.

Один из жителей махалли, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что ранее три указанные махалли были в составе одной махалли — «Урикзор». По его словам, перевод части района в Ташкентскую область создаст для жителей ряд неудобств.

«После перехода в Зангиатинский район Урикзор будет находиться далеко от центра района. Если будут проблемы с газом, электричеством, водой, нам придется ехать в Зангиату, чтобы решать проблемы. В Учтепинском районе мы обращаемся в Республиканскую клиническую больницу №1 (Жуковского) или в 16-ю горбольницу, а после перехода в новый район придется ехать в Зангиату», — сказал собеседник.

Фото: Telegram.

Житель махалли также указал, что жителям придется менять прописку, кадастровые документы, документы и номера автомобилей, что приведет к дополнительным расходам.

Другой житель сообщил, что к махаллинскому комитету «Урикзор» пришло более 100 человек из трех махаллей. После выхода сюжета «Узбекистан 24» о планах изменения границ Ташкента и Ташкентской области жители создали группу в Telegram, куда подключились свыше 1500 человек, но вскоре группа была закрыта.

Хоким Учтепинского района Фарход Абдуллаев на встрече с жителями. Фото: Telegram.

Председатель махалли «Урикзор» Хасан Каландаров в беседе с «Газетой.uz» сообщил, что на встречу с жителями прибыли руководители четырех секторов района, включая хокима района Фархода Абдуллаева. По его словам, хоким заявил, что предложение об изменении границ города пока является проектом, и пообещал обсудить этот вопрос с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым.

На видеозаписи, распространенной в социальных сетях, Фарход Абдуллаев заверяет, что вопрос будет решен, и просит жителей идти домой, поскольку скопление людей нарушает карантинные правила и повышает риск заражения «разными заболеваниями».

В пресс-службе хокимията Учтепинского района сообщили, что пока не владеют информацией.

Письмо на имя руководства страны

Жители трех махаллей подготовили петицию на имя президента, премьер-министра, министра строительства, руководителей палат парламента, хокимов столицы и района. В обращении задается вопрос, почему подобные решения принимаются без учета мнения населения, проживающего на этих территориях.

В петиции указывается, что махалли, находящиеся на границе с Ташкентской областью, с востока и юга окружены каналами Каракамыш и Бозсу соответственно. Если махалли будут включены в состав области, то для передвижения внутри области и района люди будут вынуждены выезжать в столицу.

Жители также задаются вопросом, на основании какого зарубежного опыта демаркация городской границы проводится по расположению дороги общего пользования.

Фото: Telegram.

В запросе отмечается, что три махалли являются частью Ташкента с момента обретения Узбекистаном независимости. Одной из основных причин переселения населения в эти махалли и покупки в них жилья и бизнес-объектов было то, что район входит в состав Ташкента. Передача махаллей в Ташкентскую область нарушает права потребителей, то есть граждан, которые приобрели дома или объекты, считают жители.

«Уважаемый Шавкат Миромонович! Жители махалли „Урикзор“ выражают свою поддержку проводимой в последние годы политике и великим реформам, ценят ваш упорный труд в интересах народа и уверенно подчеркивают, что вы мобилизуете все свои силы и потенциал для развития Узбекистана. В то же время следует отметить, что нелогичные, самовольные предложения некоторых официальных лиц, не учитывающие чье-либо мнение, являются препятствием для развития нашей страны», — говорится в заявлении.

В петиции жители просят главу государства рассмотреть этот вопрос справедливо, учитывая мнение населения, проживающего в трех махаллях, и принять решение об их сохранении в составе Ташкента.

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