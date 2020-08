View this post on Instagram























Президент Шавкат Мирзиёев одобрил проект по изменению территорий Ташкента и Ташобласти. Части Сергелийского, Чиланзарского и Учтепинского районов, а также поселок Улугбек Мирзо-Улугбексконо района столицы переходят в состав территории Ташобласти. В ряде районов Ташобласти также произойдут изменения. @gazetauzb