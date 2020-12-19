Изменение границы Ташкента в 2021 году не планируется. Об этом на пресс-конференции в субботу «Газете.uz» заявил хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев.

В этом году проект по изменению территориального устройства сопредельных районов Ташкента и Ташкентской области вызвал широкий общественный резонанс. Ранее пресс-служба президента сообщала, что для удобства населения планируется перевести 1010 га столичных земель под юрисдикцию Ташкентской области и 8371 га областных земель передать Ташкенту.

Проектом, который презентовал министр строительства Батыр Закиров, предлагалось перевести в Зангиатинский и Кибрайский районы Ташкентской области часть территорий Сергелийского и Учтепинского районов, а также поселок Улугбек Мирзо-Улугбекского района столицы.

Против этого предложения выступили жители махаллей Ташкента, которых могут затронуть изменения. «Газета.uz» писала о петициях, которые подписали жители Учтепы, поселка Улугбек и Сергелийского района. В итоге проект было решено пересмотреть.

«По-моему, в 2021 году к Ташкенту не присоединят земли. Но я могу сказать, что ни одна часть земли Ташкента не перейдет Ташкентской области», — сказал Джахонгир Артыкходжаев.

Градоначальник также прокомментировал строительство города-спутника рядом с Алмазарским районом столицы. 12 июня глава государства предложил передать часть Ташкентского района в состав района Алмазарского района и построить новые жилые массивы и предприятия. Тогда сообщалось, что город разместится на площади 260 га, где появятся сквер, сады шириной в 20 м, пешеходные зоны, велосипедные дорожки, прибережная зона длиной в 14 км вдоль канала Дамарык. На территории также создадут торговые пункты, которые обеспечат работой минимум 5000 человек.

В ноябре Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом жилого комплекса «Зеленая долина» в городе-спутнике. На его территории планируется построить многоэтажные дома для более чем 150 тысяч человек, школу, детский сад, парк и коммерческую зону.

«Мы показали уважаемому президенту проект города-спутника площадью 266 га рядом с Алмазарским районом. Да, сейчас там занимаются виноградарством. Но нужно учитывать, что у нас Шайхантахурский, Алмазарский и Учтепинский районы расположены очень плотно. Из-за резкого роста населения в этих районах, большого количества семей, мы вынуждены строить жилые дома», — сказал хоким.

Джахонгир Артыкходжаев отметил, что для решения, что для решения жилищных проблем в указанных районах рассматривались два варианта: точечные застройки внутри районов и строительство города-спутника недалеко от Алмазарского района.

«У нас есть два пути: либо в этих районах проводить маленькие и точечные застройки, чтобы закрыть эту проблему, либо построить городок недалеко от Ташкента на ближайшей к ним территории со всей инфраструктурой, не мешая никому. Я думаю, что лучше построить там (в городе-спутнике — ред.), чтобы не беспокоить граждан, живущих в городе. Никто не захочет переезжать из Шайхантахурского в Сергелийский район, из Сергели в Юнусбадский район, они хотят [получить квартиру] там, где они живут. С учетом этого мы предложили создать город-спутник», — объяснил он.

Градоначальник добавил, что сокращение сельскохозяйственных земель, на месте которых построят жилые дома, не повлияет на продовольственную безопасность с учетом небольшой площади в 266 га.

«Сложно добиться продовольственной безопасности и в то же время решить вопрос с жильем. «Чтобы чего-то достичь, нужно от чего-то отказаться», — отметил Джахонгир Артыкходжаев.