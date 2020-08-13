Проект по изменению территориального устройства сопредельных районов Ташкента и Ташкентской области будет пересмотрен, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве Узбекистана и хокимияте столицы.
Ранее пресс-служба президента сообщала, что для удобства населения планируется перевести 1010 га столичных земель под юрисдикцию Ташкентской области и 8371 га областных земель передать Ташкенту.
Проектом, который недавно презентовал министр строительства Батыр Закиров, предлагалось перевести в Зангиатинский и Кибрайский районы Ташкентской области часть территорий Сергелийского и Учтепинского районов, а также поселок Улугбек Мирзо-Улугбекского района столицы.
Против этого предложения выступили жители махаллей Ташкента, которых могут затронуть изменения. «Газета.uz» писала о петициях, которые подписали жители Учтепы и поселка Улугбек. В Учтепинском и Сергелийском районах жители собирались на улице, чтобы получить разъяснения у должностных лиц.
Скопление жителей рядом с цветочным рынком (Flowers Bazaar) в Сергелийском районе. Фото: Telegram.
Хоким Учтепинского района Фарход Абдуллаев на встрече с жителями заявил, что предложение об изменении границ города пока является проектом, и пообещал обсудить этот вопрос с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым.
Председатель махалли «Урикзор», побывавший на встрече с градоначальником столицы 11 августа, в видеообращении к жителям сообщил, что «ни один метр территории не перейдет Зангиатинскому району». В беседе с корреспондентом «Газеты.uz» он подтвердил это и сказал, что проект отложен.
Источники «Газеты.uz» в столичной администрации и в правительстве подтвердили, что проект будет пересмотрен, но когда это произойдет и какими будут изменения, пока неизвестно.
В Министерстве строительства заявили, что проект изменения был подготовлен хокимиятом Ташкента. Официальный комментарий в столичной администрации получить не удалось.
Порядок изменения границы
Сенат Олий Мажлиса 7 августа одобрил закон «Об административно-территориальном устройстве Республики Узбекистан». Согласно этому документу (копия есть у «Газеты.uz»), который еще предстоит подписать президенту, изменение границ городов областного подчинения, районов города Ташкента и районов областей производится Олий Мажлисом по предложению Кабинета Министров на основании ходатайств хокимов.
Хоким соответствующей области или Ташкента представляет в Кабинет Министров следующие документы:
- ходатайство с обоснованием необходимости и целесообразности изменения границ города, района Ташкента или района области;
- решение кенгаша народных депутатов области или Ташкента о рассмотрении вопроса об изменении границ города, района столицы или района области;
- заключение комиссии, созданной хокимом;
- картографическое начертание границ города, района Ташкента или района области и границ административно-территориальных единиц, границы которых изменяются, с описанием линии границы города, района Ташкента или района области;
- соответствующие расчеты, связанные с изменением границ города, района Ташкента или района области и источники финансирования расходов.
Кабинет Министров, согласно документу, должен рассмотреть ходатайство хокима в течение месяца и одобрить или отклонить его. В случае одобрения правительство в течение 10 дней вносит вместе с документами на рассмотрение парламента предложение об изменении границ города, района Ташкента или района области и проекты постановлений Законодательной палаты и Сената.
Елена Сергеевна
Зачем вообще нужно было поднимать этот вопрос сейчас? Когда у всех нервы на пределе. Ведь знали же что будет такая реакция. Зачем?
Ярослав К.
Все жители города Ташкент будут против, тут к гадалке не ходи.. Не понятно конечно чем руководствуются чиновники.
Artem Tom
Его бы не пришлось пересматривать, если бы “светлые головы“, которые готовили его для президента, сначала бы согласовали этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами. Впрочем, Узбекистан бы не был Узбекистаном, если бы все делалось цивилизованно.
Дмитрий Ким
Хорошая весть, НО остался вопрос. Будет ли в решение хокима как то учитываться мнение населения проживающих на данных территориях?
Мохира Камилова
пусть лучше с центра города Ташкент переведут все производственные объекты(завод краферс,акфп,имзо и много частных предприятий )которые без каких либо труда пользуются водой,газом ,электроэнергией. подключаясь к существующим источникам как в пригородах таких условий нет .Этим они будут создавать дифицин в Ташкенте.