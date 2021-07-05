По факту участившихся неполадок в метро транспортная прокуратура Узбекистана и другие уполномоченные ведомства изучили деятельность метрополитена Ташкента, сообщили в эфире телеканала «Узбекистон 24».

О результатах проведённого анализа на заседании с участием представителей сферы рассказал транспортный прокурор Узбекистана Маъруфхон Ходжаев. По его словам, в работе метро зафиксировано множество нарушений закона.

«В частности, в мае-июне этого года из-за того, что должностные лица смотрели на свои служебные обязанности сквозь пальцы в работе Ташкентского метрополитена выявлено 650 недостатков, связанных с человеческим фактором… Теперь обратим внимание на случаи хищения строительных материалов при строительстве метро. В частности, при строительстве Кольцевой линии надземного метро совершено хищение на 899 млн сумов», — сказал прокурор.

Маъруфхон Ходжаев добавил, что по выявленным случаям на основе соответствующих статей Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, виновные привлечены к ответственности.

«С марта месяца было зафиксировано 11 случаев. Если бы все выполняли закреплённые за собой служебные обязанности, таких случаев можно было бы избежать. Через вас эти слова должны быть доведены до всего коллектива из 4200 сотрудников», — сказал на заседании недавно назначенный глава метрополитена Рахманбек Усманов.

Проблемы в метро

Ранее «Газета.uz» писала, что в марте на новой Сергелийской ветке метро ударились два состава. В начале апреля на том же направлении метрополитена остановился поезд, а пассажиры были эвакуированы по эстакаде. Спустя несколько дней в сети появилось видео, на котором видны открытые на ходу двери вагона поезда. Тогда по итогам служебной проверки были уволены три человека.

В начале мая стало известно об отключении электричества на «Станции 7» надземного метро. Утверждалось, что инцидент не сказался на движении поездов. С 21 мая Чиланзарская и Узбекистанская линии столичного метро в связи с проведением технических и профилактических работ были временно переведены на укороченный график работы. В начале июня было объявлено о замедлении из-за жары скорости движения поездов на Кольцевой линии метро.

В конце июня Шавкат Мирзиёев объявил, что у столичного метрополитена будет отдельная энергосистема. По словам главы государства, для устранения участившихся неполадок в метро закупается отдельная подстанция стоимостью 40 млрд сумов.

Стоимость проекта Сергелийской линии Ташкентского метрополитена составляет 82,66 млн долларов, из них 47,56 млн долларов — средства госбюджета, 35,1 млн долларов — Фонда реконструкции и развития Узбекистана.