Президент Шавкат Мирзиёев 26 декабря ознакомился с новой надземной Сергелийской линией Ташкентского метрополитена, передает корреспондент «Газеты.uz».





Глава государства на станции метро «Олмазор», к которой примыкает новая ветка, провел диалог с представителями государственных и общественных организаций. Он отметил проблемы в регионах с электричеством и газом, а также важность обеспечения стабильности цен на рынке и наращивания энергетических мощностей. Говоря об этих проблемах, президент поблагодарил СМИ.

«Спасибо средствам массовой информации. Они друзья, а не враги государства. Если они не будут громко говорить о справедливости и правде, чиновники «оторвутся от земли». Все руководители должны помнить, что они — из этого народа, дети этой нации. Мы должны ценить мир в стране и создавать достойные условия для нашего народа, — сказал Шавкат Мирзиёев.

Вместе с представителями общественности руководитель страны проехал на поезде и ознакомился с условиями, созданными для пассажиров.

Проектирование этой линии метро было начато в 2017 году. На линии протяженностью 7 км построено пять станций. В месте примыкания линии со станцией «Олмазор» Чиланзарской линии проложен 580-метровый тоннель-связка, сооружены подземные и надземные переходы.





Станции оформлены в национальном стиле, оснащены электронными турникетами, эскалаторами и лифтами. Линию будет обслуживать персонал из 214 человек. Линия способна перевозить до 35 тысяч пассажиров в сутки (11,5 миллиона пассажиров в год).

Шавкат Мирзиёев отметил экономическое, социальное и экологическое значение метро. Он указал, что автодорога, соединяющая Сергелийский район с центром столицы, в большинстве случаев бывает перегружена, а машины стоят в пробке. В результате увеличиваются вредные выбросы в атмосферу. Люди не доезжают вовремя до места назначения, из-за чего нервничают. Новая линия метро должна разгрузить дороги.

На последней станции состоялась презентация о соединении Сергелийской линии с Куйлюкской, строительстве следующих этапов метрополитена.

«Мог ли кто-то даже представить, что в Сергели придет метро?! Вот, сегодня появилось большое удобство для нашего народа. Кроме того, это экологически чистый транспорт. Следующие линии также необходимо строить удобными для населения, безопасными и качественными, изучить зарубежный опыт», — подчеркнул глава государства.





Президент также ознакомился и со спортивной площадкой, организованной под одной из эстакад надземного метро.

Начальник унитарного предприятия «Тошкент метрополитени» Ойбек Худойкулов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что уникальность столичного метрополитена заключается в том, что все составы могут перемещаться по любой ветке, в том числе подземной и надземной линиях.

«Эти составы сделаны по нашему заказу в России, мы дали свои технические условия. Сейчас мы пять составов получили. В 2021 году у нас в плане 10 таких составов с четырьмя вагонами. А когда у нас будет больше составов, интервал автоматически уменьшится», — заявил он.

Стоимость проекта Сергелийской линии Ташкентского метрополитена составляет 82,66 млн долларов, из них 47,56 млн долларов — средства госбюджета, 35,1 млн долларов — Фонда реконструкции и развития.

Напомним, что проезд по Сергелийской линии метро до 8:00 часов 1 января будет бесплатным.

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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz», пресс-служба президента.