18 марта , около 20:00, в столичном метрополитене в тоннеле между станциями «Алмазар» Чиланзарской ветки и «Бекат-1» Сергелийской ветки произошло «небольшое соударение двух составов», сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

По предварительным данным, при выезде с портала станции «Алмазар» (на 1-й км пикета 2) машинист поезда №5, обнаружив посторонний предмет на железнодорожном пути, совершил остановку. Машинист идущего вслед поезда №9 допустил «соударение с хвостовым вагоном остановившегося проезда №5».

«Возгорания и пожарной ситуации не возникло. Пострадавших среди машинистов и пассажиров не имеется. Движение поездов восстановлено и осуществляется по смежному пути», — говорится в сообщении.

По данным МЧС Узбекистана, при участии сотрудников УЧС Ташкента, органов внутренних дел и метрополитена пассажиры были эвакуированы.

На место происшествия прибыло руководство компании «Узбекистон темир йуллари», а также предприятия «Тошкент метрополитени».

«Администрация „Узбекистон темир йуллари“, а также УП „Тошкент метрополитени“ приносят пассажирам извинения за причинённые неудобства и подчёркивают, что безопасности движения и пассажиров и впредь будет уделяться первостепенное значение!» — подчёркивается в сообщении.

По факту происшествия начата проверка.