На надземной Кольцевой линии Ташкентского метрополитена в период до 18:00 ограничена скорость движения поездов — до 30−35 км/ч. Об этом сообщила администрация метро.

Ограничение введено «в связи с резким повышением температуры воздуха в целях обеспечения безопасности движения», говорится в сообщении.

Кольцевая линия была открыта в конце августа 2020 года, она соединила станцию «Дустлик» (бывшая «Чкалов») и рынок Куйлюк.

В апреле из-за удлинения рельсов под воздействием высокой температуры на Сергелийской ветке метро (также надземная, открыта в декабре 2020 года) был повреждён кронштейн контактного рельса, что привело к остановке поезда.