Предприятие «Тошкент метрополитени» опубликовало комментарий по поводу видеозаписи, на которой видны открытые на ходу двери вагона поезда.

Ситуация произошла в пятницу в 18:40 на перегоне между станциями «Пушкин» и «Буюк Ипак Йули». По прибытии поезда на станцию «Буюк Ипак Йули» неисправность была устранена, и состав продолжил работу в штатном режиме, отметили в метрополитене.

На каждом составе метро имеется локомотивная сигнализация дверей, которая исключает возможность движения поезда с открытыми дверями. Однако в случаях искусственного препятствования закрытию дверей либо попадания в механизм закрытия инородного предмета происходит несрабатывание системы автозакрытия, т. е. в таких случаях отключается дверная пневматическая магистраль, пояснили в администрации подземки.

«При возникновении чрезвычайных ситуаций в вагоне просим пассажиров сообщать машинисту состава по установленной в каждом вагоне (в количестве двух единиц) специальной связи „пассажир-машинист“. Также просим не прислоняться к дверям и не препятствовать их движению, придерживая их во время автозакрытия. Автоматические створки пассажиры часто придерживают, чтобы втиснуться в вагон или помочь кому-то. В результате состав может задержаться на станции дольше положенного», — говорится в сообщении.

Руководство «Тошкент метрополитени» принесло извинения за случившееся и сообщило, что ведётся служебное расследование инцидента, в том числе изучаются видеозаписи внутри вагона и на станциях.