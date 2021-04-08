Компания «Узбекистон темир йуллари» прокомментировала остановку работы Сергелийской ветки Ташкентского метрополитена. Сообщения об этом появились в социальных сетях утром 8 апреля.

В частности, говорилось, что пассажиры поезда, остановившегося между станциями «Алмазар» и «Бекат-1», эвакуировались пешком по надземной эстакаде. Об этом также сообщил Kun.uz, опубликовав фотографии, на которых видно повреждение крепления контактного рельса.





«Примерно в 10:30 по техническим причинам остановлена работа Сергелийской ветки Ташкентского метрополитена. Всех пассажиров благополучно эвакуировали. Вдоль Сергелийской ветки метро организуются автобусные маршруты», — говорится в сообщении «Узбекистон темир йуллари». Проезд на временных автобусах бесплатный.

Временный автобус для перевозки пассажиров метро. Фото: Антон Якунин для «Газеты.uz».

На место происшествия прибыло руководство метрополитена. «Причины возникшей ситуации расследуются. О них мы сообщим позже», — заявили в «Узбекистон темир йуллари».

Чиланзарская ветка Ташкентского метрополитена («Алмазар» — «Буюк Ипак Йули») работает в штатном режиме.

Это не первое происшествие на новой ветке метро. В марте в тоннеле между станциями «Алмазар» и «Бекат-1» ударились два поезда.