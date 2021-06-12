Заместителем председателя правления акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» — начальником унитарного предприятия «Ташкентский метрополитен» назначен Рахманбек Джахангирович Усманов, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Рахманбек Усманов (1960 г. р., выпускник Ташкентского автодорожного института — 1982) с 2011 года по апрель 2018 года возглавлял хокимият Ташкента. С апреля по октябрь того года работал первым заместителем начальника Узбекского агентства автомобильного транспорта. Затем был утверждён хокимом Юнусабадского района столицы.

С января 2021 года занимал должность заместителя министра транспорта.

Прежним зампредседателя правления «Узбекистон темир йуллари» — руководителем столичного метро был Ойбек Худойкулов, проработавший на этой должности с октября 2016 года.