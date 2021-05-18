С 21 мая Чиланзарская и Узбекистанская линии Ташкентского метрополитена будут работать по новому графику, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».
Режим работы двух веток будет временно установлен с 6:00 до 23:00 (сейчас — с 5:00 до 00:00), отметили в компании.
Причины изменения графика работы этих линий метро, а также дата возврата к прежнему режиму не уточняются.
Андрей Андреев
Причины итак понятны-экономия средств за счет уменьшения расходов всвязи с убытками.
Владислав Горбачев
Ну в целом ветка от дустлик 2 до куйлюк (станция 7) уже давно работают до 23:00, даже переход блокируют.