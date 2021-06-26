Президент Шавкат Мирзиёев 25 июня на совещании с участием администрации Ташкента и районов, руководителей секторов и председателей махаллей отдельно остановился на вопросе устранения наблюдающихся в последнее время неполадок в столичном метрополитене.

«Мы реализовали большие проекты по метрополитену Ташкента. Конечно, в последнее время наблюдаются некоторые проблемы, и мы должны добраться до корня этих проблем», — приводит слова главы государства Kun.uz.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что система энергообеспечения метро долгие годы не была модернизована, что привело к возникновению технических недостатков.

«В настоящее время мы закупаем отдельную подстанцию стоимостью 40 млрд сумов. У Ташкентского метрополитена будет отдельная энергосистема», — добавил президент.

Ранее «Газета.uz» писала, что в марте на новой Сергелийской ветке метро ударились два состава. В начале апреля на том же направлении метрополитена остановился поезд, а пассажиры были эвакуированы по эстакаде. Спустя несколько дней в сети появилось видео, на котором видны открытые на ходу двери вагона поезда. Тогда по итогам служебной проверки были уволены три человека.

В начале мая стало известно об отключении электричества на «Станции 7» надземного метро. Утверждалось, что инцидент не сказался на движении поездов. С 21 мая Чиланзарская и Узбекистанская линии столичного метро в связи с проведением технических и профилактических работ были временно переведены на укороченный график работы. В начале июня было объявлено о замедлении из-за жары скорости движения поездов на Кольцевой линии метро.