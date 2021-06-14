Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций 9 июня высказался о системе поощрений за сообщения о нарушениях Правил дорожного движения.

Журналист Qalampir сообщил, что по результатам опроса издания 70% респондентов выразили негативное отношение к гражданам, которые снимают нарушения ПДД на мобильные устройства, сообщают о них и получают за это деньги. Корреспондент спросил у министра, насколько справедливым он считает действующий порядок и не приведёт ли это к формированию категории населения, которая занимается «стукачеством».

По словам министра юстиции, люди, которые поднимают такие вопросы, не уважают верховенство закона.

«Термины („кулоклар“ — „уши“, в переносном значении „козлы“, „стукачи“ — ред.), которые вы используете, я считаю неуважительными и оскорбительными к тем, кто вносит вклад в обеспечение законности. Да, граждане могут выражать такое мнение, но такие СМИ, как вы, должны выражать мнение без использования уничижительных слов», — заявил он.

Глава Минюста подчеркнул, что в таких вопросах нужно исходить из конечной цели.

«Должно верховенство закона быть первостепенным? Нужно исходить из цели. Какая цель? Привнести эту сферу в порядок или нет? Перед каждым действием нужно определиться с целью. Если цель — упорядочение законодательства, предотвращение смертей в этой сфере — за последние два-три года на дорогах погибло 5000 человек — что вы на это ответите?» — задался вопросом министр.

Русланбек Давлетов подчеркнул, что речь идёт о съёмке правонарушителей, которые совершают незаконные действия в общественных местах, а не о вмешательстве в личную жизнь граждан.

«Если в публичном месте человек совершает незаконные действия, если он правонарушитель, то при необходимости я готов „продать свою душу“ за это. Государство должно воспользоваться всем способами, чтобы остановить такие правонарушения. Весь мир этим пользуется. Не нужно здесь приводить какие-то религиозные догмы. Вы же согласны с поощрением за сообщения о коррупции», — отметил он.

Министр подчеркнул, что не должно быть разницы, каков масштаб правонарушения. «Маленькое, большое, незначительное — это всё равно правонарушение, а не правильное поведение. Это законы и порядки, установленные государством и обществом. Если вы скажете, что это не нужно для „маленьких“ правил, то завтра это приведёт к большим проблемам», — предупредил Русланбек Давлетов.

Глава Минюста указал, что текущая ситуация в Узбекистане такова, что люди в мирное время умирают на дорогах.

«Нет войны, но люди в больших количествах умирают просто так. Я считаю, в этой сфере и вообще во всех сферах необходимо внедрять такую поощрительную систему», — сказал он.

В марте 2021 года депутат Расул Кушербаев сравнил с предательством и «обществом „козлов“» съёмку нарушений ПДД, заявив, что сначала нужно создать нормальную инфраструктуру. Резкое несогласие с ним выразили Комил Алламжонов, Алишер Кадиров, представитель Минюста Шохидахон Юлдашева и другие.

Только в мае в Узбекистане произошло несколько крупных дорожно-транспортных происшествий с большим числом погибших. В Кашкадарье 8 мая столкнулись Nexia и ВАЗ, погибли 7 человек, включая 2 детей, ещё 2 серьёзно пострадали. Спустя два дня в Ферганской области погибли 6 человек и 4 пострадали в результате столкновения двух автомобилей Cobalt. На следующий день в Каракалпакстане столкнулись Cobalt, Nexia и Damas, погибли 6 человек, 2 госпитализированы. В Ангрене 24 мая произошло ДТП с участием грузовика MAN и семи легковых автомобилей, скончались 7 человек, 14 получили травмы. В двух ДТП в Хорезмской области погибли 5 школьников.

«Газета.uz» посвятила большое количество материалов теме безопасности дорожного движения. Мы неоднократно призывали полностью пересмотреть подходы к организации дорожного движения в стране.