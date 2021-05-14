11 мая на 225-км дороги Нукус-Турткуль, напротив исторического памятника Чилпык произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей Cobalt, Nexia и Damas, сообщает Xabar.uz.

В результате столкновения машин на месте происшествия погибли 6 человек — пассажир Cobalt, четыре пассажира Nexia и водитель Damas. Водители Nexia и Cobalt госпитализированы в больницу.

Сейчас ведётся следствие.

Фото: Zamon.uz.

12 мая примерно в 10:30 произошло ДТП на 22-м км дороги Чужа-Хаккулабод в Нарынском районе Наманганской области, сообщила пресс-служба областного УВД.

Житель района (1978 г. р.) на автомобиле Nexia выехал на встречную полосу и столкнулся с Damas под управлением другого жителя района (1976), а затем ехавшим позади него УАЗ, которым управлял житель Наманганского района (1997).

В результате пассажиры Nexia — жители Нарынского и Пахтаабадского районов (1959 и 1984 г. р.) скончались на месте происшествия.

Водитель Nexia получил сотрясение мозга, закрытый перелом правого ребра грудной клетки, закрытый перелом правой ноги. Пассажиру этой машины, жителю Намангана (1982) диагностировали сотрясение мозга, закрытый перелом обеих ног, а жительнице Избасканского района (1982 года) — сотрясение мозга, гематома обоих глаз. Все они госпитализированы в больницу.

По данному факту следственный отдел ОВД Нарынского района возбудил уголовного дело по части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы или катастрофу, либо иные тяжкие последствия).

Ранее «Газета.uz» сообщала о ДТП под Ургенчом, жертвами которого стали 3 человека, аварии в Язъяванском районе Ферганской области с 6 погибшими, а также ДТП в Кашкадарье, где погибли 7 человек, включая двух детей.

В январе-марте, по данным ГУБДД, в Узбекистане зарегистрировано 1491 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло 394 человека и телесные повреждения получило 1168.