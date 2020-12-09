С 1 марта следующего года предприниматели смогут устанавливать специальные автоматизированные программно-технические средства фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана «О дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сферы, регулируемые государством» (ПП-4913, 7 декабря 2020 года), сообщил канал «Правовая информация» Министерства юстиции.
Документом намечена реализация проекта «Государственные функции — возможность для бизнеса» и определены первоначальные направления для привлечения частного сектора в сферу госуправления.
Места для установки средств фиксации нарушений будут закрепляться за предпринимателями посредством электронного аукциона. Эти места будут выделяться на неограниченный срок с правом передачи другому предпринимателю.
В рамках проекта запланировано в 2021—2022 годах установить в общей сложности 3356 интеллектуальных видеокамер и 763 стационарных радаров.
Слава
Довольно не плохое решение. Частный бизнес всегда заинтересован в прибыли, и не может себе позволить как бюджет бездействовать и ждать пока на горе рак свистнет, потому что нет никакой заинтересованности.
Shafkat Dauletov
Чё так, очень мало камер,надо сразу 10 раз увеличить,а до конца года в 100 раз
Вилли Токарев
А сколько денег получат предприниматели?
Flyer
Вы действительно верите в розовых пони и то что наши частники будут работать за идею?
если это не будет приносить бешеную прибыль(которую будут брать из Вашего кармана), то никто и пальцем не пошевелит.
в итоге резко все подорожает — каждый раз как повышаются цены на бензин и штрафы — все растет в цене.
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да и на что потратили автоштрафы и дорожный налог, акциз на бензин? разве не должны были на эти деньги улучшать дорожный сервис?
Нормуратбой Хамраев
Правильно в каждом кишлаке и улице надо установливать камеры и радары.
Dulat Haydariy
Я хочу открыт частный ДПС, куда обратится?
Профессор Преображенский
А предприниматель будет нести уголовную ответственность за достоверность фиксируемых нарушений? К примеру, ограничение скорости на участке 50 км/ч, водитель проехал без превышения, а система показала 75 км/ч. Кто будет сертифицировать эти радары и как будут следить за их работой?
Nikolay Sergeev
не пойму, чего все так радуются.
Вы думаете, это для наведения порядка на дорогах?
ага, щас!
Это очередная кормушка для избранных. — владелец камер будет получать часть от штрафа. Непрерывным потоком.
Догадайтесь с трёх раз, кто будет выигрывать эти аукционы
B I
Согласен с Flyer -- для того чтобы частник хорошо работал, нужны четкие правила и законодательная база — которая исключает человеческое вмешательство. Иначе опять будет, как всегда — говорим одно (обычно в начале) — потом по факту получается совсем другое. В итоге страдают обычные люди, и потом будут говорить, было бы хорошо если не делать ничего. Штрафы драконовские, чуть полосу наступил, чуть на желтый проехал, пешехода не пропустил. большой штраф. А то что дорожную разметку, знаки, фазы светофоров надо исправлять -- это мы не можем, а требовать соблюдения, иногда не верных знаков и правил -- это давай.
Сперва надо для пешеходов, водителей и всех участников дорожного движения нужно создать “нормальные“ условия, чтобы человеку было удобно соблюдать ПДД, а не такая нелогичная организация дорожного движения. Например до введения запретов на стоянку на дорогах — надо организовать придорожные или другие закрытые парковки с учетом потока транспортных средств, придорожных магазинов и тд.
john smart
очень нужная идея. пусть даже если будет единый подрядчик по установке этих радаров и светофоров, найдутся предприниматели которые готовы платить за установку таких устройств не далеко от своего дома для безопасности своих детей. Баранов развелось очень много на дорогах страны, которые выезжают на встречную полосу, проезжает на красный свет, не пропускает пешеходов в том числе детей. Еще надо разрешить установить бордеры чтобы не наезжали на сплошную линию. Даже если эти камеры не будут работать круглосуточно, даже если это будет муляж, то уверен это может сохранить немало жизни детишек.
Ирина Носова
Контроль и наказание-это фукции государства! Как можно передать эти функции в частные руки?А, судя по статье, именно это и прроизойдет. Куда мы катимся?
Shafkat Dauletov
А мне интересно кто будет решать на каком участке дороги надо ограничивать движение! Если по всем участкам где поставил радары предприниматель ограничить скорость то ……как…..?
Karim Alimov
В общем задумка интересная. Но частники тоже должны соблюдать строгий регламент, где и что можно установить, как фиксировать нарушения итд. Если будут случаи коррупции (например за пол штрафа удалить фиксацию из базы данных).
Saydulla Mamatkulov
Я за увеличение и установок видео аппаратуры везде, на улицах, в махалях, в многоэтажках, в общественных местах.
Турдибек Бобобеков
Не надо передавать частникам — это прерогатива государства --- тогда давайте создать и частные ДПС подразеления
Dulat Haydariy
Тут всего лишь бизнес. Будут реализовать аппаратуру который првивизён чей то предприниматель. А как будет работать дальше уже не важно. Не принимайте так всерьёз. Думаю МВД не согласится.