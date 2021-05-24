В Ангрене (Ташкентская область) 24 мая произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля MAN и семи легковых машин — Lacetti (2), Cobalt, Gentra, Nexia-3 (2) и Matiz, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана. Фото и видео с места аварии распространились в социальных сетях.

ДТП произошло примерно в 9:30 на 184-м километре автодороги А-373 «Наманган — Ташкент». Грузовик с прицепом, ехавший из Намангана в Ташкент, из-за потери управления водителем опрокинулся и столкнулся с легковыми машинами недалеко от железнодорожного переезда. Один автомобиль Lacetti загорелся.

В результате аварии пять человек скончались на месте происшествия и четверо получили различные телесные повреждения, они госпитализированы. В настоящее время их личности устанавливаются.

На место происшествия прибыли руководители УЧС Ташкентской области и ОЧС Ангрена, управлений внутренних дел и здравоохранения, прокуратуры. Ведётся предварительное расследование.