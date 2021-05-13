8 мая примерно в 22:10 на 26-м км дороги 4P-92 «Карши-Талликурган-Касби-Жейнов», проходящей через Касбийский район Кашкадарьинской области, произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба районной администрации.

Фото: Хокимият Касбийского района.

Автомобиль ВАЗ 2101 и автомобиль Nexia, передвигавшийся на противоположной стороне дороги, на высокой скорости столкнулись друг с другом. В результате погибли 7 человек, включая двух детей в возрасте 1 и 4 года (остальным погибшим было меньше 40 лет). Ещё двое серьёзно пострадали и госпитализированы в больницу.

Один из выживших водителей сообщил, что перед выездом выпил 100−200 гр алкоголя и выехал с племянником после 20:00 в дорогу.

Фото: Хокимият Касбийского района.

13 мая в хокимияте Касбийского района прошло обсуждение причин аварии. В мероприятии принимали участие хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев, первый заместитель начальника ГУБДД Жамшид Каримов, начальник УВД Кашкадарьи Шухратжон Сатволдиев, хоким Касбийского района Тухтамурод Мейлиев, руководители секторов и близкие жертв ДТП.

Во время оценки ситуации на собрании отмечалось, что водители игнорируют требования дорожных знаков, превышают скорость, управляют автомобилем в нетрезвом виде.

Кроме того, участники обсудили состояние дорог в регионе, причины ДТП и их предотвращение, дефекты на дорогах, дорожных знаках, полосах движения и пропускная способность дорог, а также отсутствие разделительных брусов (БДО-5) а дорогах. Также отмечалось, что некоторые дороги международного значения остаются без ремонта в течение многих лет, отсутствуют светофоры. Несмотря на внесение предписания соответствующим органам, проблемы всё ещё не решены, а это приводит к серьёзным ДТП, говорится в сообщении.





Фото: Хокимият Касбийского района.

«Если такие случаи не будут предотвращены, серьезные дорожно-транспортные происшествия в области будут повторяться. Мы должны быть бдительными и не подвергать опасности себя и жизнь наших близких. Нам нелегко принять такое ужасное событие в священные дни Рамазана. Желаю терпения и выдержки близким погибших. Пусть эта ситуация станет примером для всех наших граждан. Дорога не терпит шалости», — сказал Зойир Мирзаев.

Ранее «Газета.uz» сообщала о ДТП под Ургенчом, жертвами которого стали три человека, а также об аварии в Язъяванском районе Ферганской области с шестью погибшими.

В январе-марте, по данным ГУБДД, в Узбекистане зарегистрировано 1491 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло 394 человека и телесные повреждения получило 1168.