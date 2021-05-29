В Янгиарыкском районе Хорезмской области 24 мая автомобиль Nexia совершил наезд на шестерых учеников 11-ого класса районной школы №22, сообщил телеканал «Хорезм».

Авария произошла примерно в 17:40 на 14-м километре дороги «Янгиарык — Ханка». Водитель легковой машины потерял управление и сбил школьников, которые шли по обочине дороги. После этого автомобиль упал в канал.

В результате ДТП от полученных тяжёлых телесных повреждений скончались четверо школьников (трое на месте происшествия, один — в больнице). Ещё двое учащихся доставлены в больницу с тяжёлыми травмами.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса. Ведётся предварительное следствие.

В репортаже телеканала также сообщается о другом ДТП, которое произошло 19 мая в Ургенчском районе. Примерно в 9:50 утра водитель грузового автомобиля МАЗ, ехавший по внутренней дороге махалли «Оёкбог», совершил наезд на двух учеников второго класса районной школы №2.

В результате один из школьников скончался на месте происшествия, второй доставлен в районную больницу с переломом большеберцовой кости правой ноги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса, ведётся следствие.