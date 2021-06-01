Пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана во вторник сообщила о создании межведомственной рабочей группы «по комплексному изучению проблем в сфере дорожного движения и практическому их устранению».

Сообщение последовало за обращением к президенту Шавкату Мирзиёеву журналиста Никиты Макаренко. Он попросил главу государства провести «решительные реформы», отбросив «старые, ложные концепции». В стране необходимо: 1) снижение скорости движения транспорта, 2) изменение государственных стандартов пешеходных переходов и 3) приведение улиц в соответствие с международными стандартами безопасности, написал журналист.

«Только инженерное решение проблемы действительно приведёт к ощутимым результатам и к снижению числа жертв в ДТП. Это доказано наукой, не требует дискуссии и не является вопросом для обсуждения. Это просто нужно делать», — отметил Никита Макаренко.

Об этом же в недавних интервью «Газете.uz», посвящённых Глобальной неделе безопасности дорожного движения, говорили постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер и глава представительства ВОЗ в стране Лианн Куппенс. Главное управление безопасности дорожного движения МВД никаких заявлений в связи с глобальной неделей, акцентом которой было снижение скорости транспорта в местах, где есть риск наезда на пешеходов, особенно детей, не делало.

В своём сообщении пресс-служба МВД отмечает, что «в республике участились случаи грубых нарушений правил безопасности эксплуатации транспортных средств», а также имеются «серьёзные проблемы в дорожной инфраструктуре».

Рабочая группа изучит состояние обеспечения безопасности движения и раннего предупреждения ДТП, после чего «на основе использования передового зарубежного опыта и научных подходов» разработает «нормативно-правовые и адресные организационно-практические меры».

В состав рабочей группы включены руководители и специалисты правительства, министерств внутренних дел, транспорта и финансов, Комитета автомобильных дорог и других ответственных ведомств и организаций. Общественность обещают информирована «о принимаемых комплексных мерах». Кроме того, будут «тщательно изучены предложения, высказанные гражданами», отмечается в сообщении.

Войдут ли в группу представители СМИ и общественности, и как передавать ей предложения, не уточняется.

Только в мае в Узбекистане произошло несколько крупных дорожно-транспортных происшествий с большим числом погибших. В Кашкадарье 8 мая столкнулись Nexia и ВАЗ, погибли 7 человек, включая 2 детей, ещё 2 серьёзно пострадали. Спустя два дня в Ферганской области погибли 6 человек и 4 пострадали в результате столкновения двух автомобилей Cobalt. На следующий день в Каракалпакстане столкнулись Cobalt, Nexia и Damas, погибли 6 человек, 2 госпитализированы. В Ангрене 24 мая произошло ДТП с участием грузовика MAN и семи легковых автомобилей, скончались 7 человек, 14 получили травмы. В двух ДТП в Хорезмской области погибли 5 школьников.

«Газета.uz» посвятила большое количество материалов теме безопасности дорожного движения (часть из них была написана Никитой Макаренко). Мы неоднократно призывали полностью пересмотреть подходы к организации дорожного движения в стране.

Готовые решения есть, и они доказали эффективность во многих странах мира (это не раздача буклетов сотрудниками ДПС и не отчитывание пешеходов перед телекамерой). Нет никаких причин думать, что эти решения не будут работать в Узбекистане.