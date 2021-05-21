На этой неделе под эгидой ООН проходит шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения. В этом году она посвящена проблеме превышения скорости, с которой связана почти половина всех аварий на дорогах в странах со средним и низким уровнем развития и треть всех случаев смертности от ДТП в странах с высоким уровнем развития. Акцент кампании в этом году — ограничение скорости до 30 км/ч на небольших улицах и улицах, которые используются как уязвимыми участниками дорожного движения — пешеходами и велосипедистами, так и автотранспортом. Постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер в интервью «Газете.uz» рассказала о целях глобальной недели и важности вопросов, на которых она акцентирует внимание, для настоящего и будущего страны.

— Какие цели ставит перед собой Глобальная неделя безопасности дорожного движения и почему вопросы, которые она продвигает, важны для Узбекистана?

— Десять лет назад ООН объявила Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения [в 2011—2020 годах]. В октябре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН объявила второе Десятилетие действий на 2021−2030 годы, подтвердив обязательства стран мира снизить количество смертей и травматизма на дорогах в два раза, а также обеспечить доступ к безопасному, доступному и устойчивому транспорту для всех к 2030 году.

Ежегодно ООН проводит Глобальную неделю безопасности дорожного движения. В этом году глобальная кампания направлена на снижение скорости движения транспорта. Потому что высокая скорость — это один из главных факторов, ведущих к потере жизней и серьёзным травмам.

Мы верим, что устойчивые транспортные системы — это здоровые и безопасные системы, а также системы, снижающие воздействие на окружающую среду. Акция по безопасности дорожного движения направлена на достижение ряда целей — помимо сокращения смертности, это также улучшение среды для сообществ, для детей, которые пешком идут в школу, это улучшение здоровья — больше пеших прогулок и меньше поездок на автомобиле, что ведёт к уменьшению загруженности улиц и вредных выбросов в атмосферу.

В этом году акцент кампании сделан на снижении скорости. Мы призываем ограничить скорость 30 км/ч в местах, где люди пересекаются с автомобильным трафиком — узкие улицы в городах и сёлах, улицы возле школ и так далее.

Каждый день в мире на дорогах гибнет в среднем 3700 человек — отцы, матери, дети. В Узбекистане, согласно данным правительства, только в первом квартале года произошло 1491 ДТП, в них погибло 394 человек, 95 аварий произошло с участием детей.

Основная причина смертности на дорогах в Узбекистане, согласно национальной статистике, — высокая скорость. Путешествуя по стране, я вижу, как люди не соблюдают установленный скоростной режим. И я считаю необходимым чётко определить скоростные ограничения в разных зонах в крупных и малых городах.

Ситуацию можно изменить. Мы видим, как Хельсинки впервые за 40 лет удалось добиться нулевой смертности на дорогах [за 2019 год]. Это огромное достижение для крупного города. И добиться этого удалось благодаря комплексному подходу.

В 2019 году специальный посланник генерального секретаря ООН Жан Тодт посетил Узбекистан и встретился с лицами, принимающими решения, представителями правительства, молодыми людьми, СМИ. Он сделал ряд рекомендаций. Одна из них касалась ограничения скорости. Другая — вождения под воздействием алкоголя и наркотиков. Третья — использования ремней безопасности.

Для меня вопрос ремней безопасности — это личная заинтересованность. У меня есть дети. И когда — в период до пандемии — они посещали друзей, я им говорила: «Вы всегда должны быть пристёгнуты в машине!» А они отвечали: «Мама, в машинах нет ремней безопасности!» Иногда водители помещают ремень за спину. Достоверно известно, что ремни безопасности снижают риск смертного исхода в результате ДТП до 50%. И нет просто никакого смысла в том, чтобы не пользоваться ремнями безопасности.

Поэтому я уверена, что наряду с изменением политики важно также изменение практики, изменение сознания. Безопасность должна быть в центре политики городского планирования, организационной и транспортной политики. Именно это мы стремимся достичь благодаря глобальной неделе — не только в Узбекистане, но и во всём мире.

— В Узбекистане почти ежедневно появляются новости о гибели людей, детей на дорогах, иногда в авариях гибнут целые семьи. Что вы чувствуете, читая такие новости?

— Это трагедия. Любая смерть на улице — это трагедия. И я убеждена — это касается не только Узбекистана — ситуацию можно изменить. Например, если речь идёт о борьбе с раком, то можно принять меры. Если мы хотим предотвратить смерти и травматизм на дорогах — мы тоже можем принять меры.

Мы работаем над тем, чтобы поделиться с правительством глобальными успешным опытом в сфере того, какие меры политики и изменения в культуре необходимы для достижения обязательств, взятых на себя правительством. В 2018 году Узбекистан взял на себя обязательство к 2025 году вдвое сократить количество ДТП. Это смелое обязательство. Кроме того, в 2018 году правительство приняло Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения на 2018−2022 годы.

Очевидно, что власти заинтересованы в достижении поставленных целей. Я встречалась с официальными лицами из МВД, ГУБДД и руководителями сферы туризма — потому что этот вопрос важен и для туризма.

Конечно, определённый прогресс достигнут. Но мы уверены, что достичь можно большего. Мы не хотим больше трагедий на улицах. Особенно с учётом того, что машин с каждым годом становится всё больше и больше.

Мне повезло жить в махалле, где довольно тихо, люди ездят относительно медленно, но как только выходишь из махалли и пытаешься перейти широкую улицу, это небезопасно.

Фото: ООН в Узбекистане.

— Какие срочные шаги, по вашему мнению, могут предпринять власти Узбекистана для изменения ситуации?

— Мы работаем над налаживанием сотрудничества с Европейской экономической комиссией ООН, чтобы провести в Узбекистане Обзор состояния безопасности дорожного движения (Road Safety Performance Review). Это исследование основано на глобальной методологии и призвано проанализировать, какие наиболее важные действия может предпринять правительство, чтобы улучшить ситуацию в дорожной безопасности. Мы знаем, какие нужны общие действия в целом. Но данный обзор позволит представить конкретно кратко-, средне- и долгосрочные изменения, а также экономические последствия.

Что может сделать ООН — это привнести глобальный опыт и провести оценку того, какие результаты будут достигнуты — не только быстрые, такие как сокращение смертности, но и такие, как создание лучшего пространства для жизни, улучшение здоровья, развитие туризма, связанности — ведь правильное городское планирование влияет на способность людей добираться от дома до работы, или способность туристов добираться от отеля до культурных достопримечательностей.

Это сферы, в которых у ООН много экспертизы и опыта. Я надеюсь, нам удастся найти донорскую поддержку, чтобы реализовать Обзор состояния безопасности дорожного движения. Это, в свою очередь, поможет вовлечённым министерствам добиться привлечения ресурсов, необходимых для внедрения изменений.

Рассмотрим для примера действия по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Когда вы говорите об этих заболеваниях, люди могут думать о лекарствах, госпитализации, но можно посмотреть на то, сколько людей могут потерять работу или получить инвалидность из-за неинфекционных заболеваний. Мы подсчитали, что Узбекистан теряет 4,7% ВВП из-за смертности, болезней, пропущенных рабочих дней по причине неинфекционных заболеваний. И есть чёткие действия в сфере политики, которые можно предпринять, такие как сокращение употребления соли, алкоголя, табака и так далее.

Так же и с безопасностью дорожного движения. В этой сфере необходим интегрированный подход. Нельзя требовать изменений от одного министерства. Нужно рассматривать вопросы устойчивости, здравоохранения, загрязнения воздуха, безопасности и принимать скоординированные действия. Именно это мы намерены реализовать.

— В обсуждениях вопроса снижения скорости можно встретить мнения, что этого не стоит делать, что это ухудшит экологию, приведёт к пробкам и другим проблемам. Что бы вы ответили на это?

— Одна из ключевых фраз нашей глобальной кампании — #Love30. Другая ключевая фраза — «Streets for life» («Улицы для жизни»). Мы говорим о важности безопасных улиц для пешеходов, детей, идущих в школу, пожилых, людей с инвалидностью. Возможности гулять, ездить на велосипеде. Продвижении мобильности, которая необязательно должна быть автомобильной.

Кампания не призывает снизить скорость до 30 км/ч на крупных улицах. Речь идёт о небольших улицах. По нашему мнению, это не только сделает улицы безопаснее, но и создаст улицы, где сообщества будут процветать.

Я бы также отметила, что в апреле ЮНИСЕФ провёл опрос в рамках проекта UReport. 75% участников опроса сообщили, что добираются до школы пешком. При этом 50% сказали, что дорога в школу сопряжена с опасностью, а в Ташкенте этот показатель составил 60%.

Таким образом, я уверена, если говорить, например, с таксистами, они могут быть против снижения скорости, ведь им нужно быстро передвигаться. Это одна сторона вопроса. Но если говорить с молодыми людьми Узбекистана, людьми, которые не могут позволить себе машину, которые добираются до школы, университета пешком или на автобусе, то ответ очевиден: нам нужны более смелые действия, чтобы добиться безопасных улиц.

Участники опроса также сделали ряд предложений. Молодые люди сказали, что хотели бы поговорить с экспертами — представителями службы безопасности дорожного движения, они хотели бы, чтобы Правила дорожного движения обучались в школе — что я считаю отличной идеей, они хотят наличия пешеходных и велодорожек и они хотят введения скоростных ограничений — до 30 км/ч.

Мы все знаем, что население этой страны растёт, оно становится моложе, и улицы должны быть безопасными для молодых людей — в той же степени, в какой они должны быть эффективны для бизнеса. Такие же аргументы я бы привела по любой стране.

Согласно статистике, в первые два месяца этого года на дорогах Ташкента, Ташкентской области и Намангана каждый день погибало в среднем четыре человека. Это очень много. Каждый из них — член семьи. Мы знаем, что есть действия, которые можно предпринять, мы знаем, что правительство привержено достижению целей, нужны правильные политические решения.

— Какие конкретно действия ООН может предпринять и предпринимает, чтобы в Узбекистане изменилась ситуации в этой сфере?

— Как я сказала, мы рассматриваем вопрос безопасности дорожного движения не только с точки зрения того, сколько человек получает травмы или погибает на дорогах, но также в экономической перспективе, поскольку наши руководящие принципы — это Цели устойчивого развития. Во всем мире, по нашим оценкам, большинство стран теряет 3% ВВП из-за дорожно-транспортных происшествий. Это большая цифра, и она включает в себя в том числе расходы на лечение, потерю трудоспособности людей.

ООН призывает страны рассматривать безопасность дорожного движения как часть национального процесса планирования, а не отдельно как вопрос здравоохранения или сферу компетенции полиции. Акцент на этом делал и специальный посланник ООН во время визита сюда — о важности интегрированного планирования с участием разных министерств.

Во-вторых, мы ведём информационно-разъяснительную работу. На этой неделе я и мои коллеги по ВОЗ и ЮНИСЕФ участвуют в данной кампании.

В-третьих, мы принимаем усилия по мобилизации поддержки из Целевого фонда ООН по безопасности дорожного движения. А ЮНИСЕФ сейчас работает над повышением безопасности движения конкретно возле школ, что я считаю крайне важным.

Чтобы добиться проведения в стране Обзора состояния безопасности дорожного движения, я участвую в переговорах с ЕЭК ООН, затем мы будем обсуждать этот вопрос с коллегами из правительства.

Мы также поддерживаем развитие сферы сбора данных, поскольку без качественных данных невозможно принимать решения. Если вы не знаете, сколько человек погибает и получает травмы на ваших улицах, очень сложно принимать решения по политике. Сбор данных во многих странах, включая Узбекистан, может быть улучшен.

— Достижима ли, по вашему мнению, поставленная цель вдвое снизить количество ДТП в Узбекистане к 2025 году?

— Думаю, что это достижимо, и это требует действий прямо сейчас. Поэтому мы пытаемся ускорить проведение Обзора состояния безопасности дорожного движения и принимаем другие усилия в этой сфере.

Беседовал Азамат Атаджанов