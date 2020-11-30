Ковидная экономика регулярно вносит в нашу жизнь ходульный сюжет про кнуты и пряники. Не успели мы порадоваться известию о том, что тарифы на свет и газ не будут повышать в следующем году, как пришла новость о предложении Минэнерго поставлять бытовым потребителям электроэнергии только по предоплате.

Известная поговорка «прочитали — веселились, посчитали — прослезились» сегодня хорошо подходит не только для населения, но и для всей системы снабжения энергоресурсами. Наступившие холода — наглядное тому подтверждение.

Общая задолженность физлиц только за электричество в этом году превысила 2,4 трлн сумов. Вместе с юрлицами — 3,5 триллиона. Это сопоставимо с дефицитом госбюджета в недавние прошлые годы. Естественно, размер долгов вырос в пандемию, так как многие люди временно потеряли работу, лишились источника дохода, кто-то столкнулся с большими расходами из-за болезни. Власти в карантин заморозили долги, ввели запрет на отключение от коммунальных сетей. Но всему когда-то приходит конец. И не только карантину, но и отсрочкам по коммунальным платежам.

Оставим в стороне рассуждения о специфике отношений множества простых людей к нашим недрам и их богатствам. Лозунг «Общее значит бесплатное» хорош для сетевых баталий и рейтингов в интернете. У нас принято обвинять обычных людей во всех возможных грехах. В том числе, в чрезмерном потреблении энергоресурсов. Однако же люди рискуют от безысходности. От того, что тепло, например, в их дома поступает, мягко говоря, нестабильно.

Между тем, существует только два пути решения проблем поставок и платежей — административный и стимулирующий. Для реализации сразу обоих нужно соблюдать тонкие компромиссы, к которым наши исполнители вряд ли готовы. Но и воплотить хотя бы один их них можно, только если грамотно расчистить существующие завалы.

Административный путь заключается в принуждении к оплате по счетам. Как говорится, «а иначе отключим свет!». К примеру, Единый республиканский центр учета электроэнергии, построенный в августе, в теории должен автоматически отключать от сети потребителей, имеющих задолженность, а затем вновь подключать к системе после уплаты долгов.

Считается, что искусственный интеллект, то есть «умная машина», не знающая тонкостей жизни, должна работать без разбора и заминки. Насколько такой технический оптимизм отличается от сегодняшних будней, хорошо знают, например, 17 тысяч потребителей электроэнергии в Ташкентском районе.

Стимулирующий подход, как водится, более сложный, так как убедить всегда труднее, чем заставить. Для его реализации необходимо последовательно создавать условия, в которых альтернативные источники света и газа станут дешевле и удобнее традиционных.

Однако любые вполне справедливые увещевания об экономии энергии всегда будут разбиваться об истории про владельцев нелегальных кирпичных заводов, ворующих газ и тепло у больниц и детских садов. Вопрос «Зачем придумывать что-то новое, когда есть проверенный авось?» всегда будет упираться в степень прозрачности и эффективной работы систем контроля.

О заморозке тарифов на свет и газ тоже уже много написано. Как энергетики до недавнего времени отбивали свои затраты? Очередным повышением цен. Говорили, что нужно им сети чинить, трансформаторы менять, турбины восстанавливать. А еще кредиты зарубежные возвращать и новые привлекать.

Теперь власти наказали руководителям отрасли изыскивать другие методы. В частности, снижать себестоимость производства. В условиях нашего хозяйства — вещь очень затруднительная. Нужно напрячь не только волю, но и разум. И если вдруг не получится (а такой расклад нельзя исключать), то многие из ответственных начальников своих мест лишатся. Но покрывать издержки опять будут из бюджета — компании-то государственные. Вновь придется изымать часть средств из нашего кармана.

Конечно, и эту проблему можно решить — методом приватизации, передачей энергетического сектора в частные руки. Но инвесторам ценовой забор совсем не нужен. Когда-то цены вновь оттают, и они вернуться с еще большим скачком. А люди за это время уже привыкли к низкой стоимости. В этих условиях больше всего шансов быть реализованным остается у административного варианта, когда его сторонники, вытаскивая из-за пазухи пряник, не будут забывать и про кнут.

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