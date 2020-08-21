В Ташкенте прошла церемония открытия Единого республиканского центра обработки данных автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии. Проект был реализован предприятием «Региональные электрические сети» совместно с южнокорейской компанией KT Corporation и Азиатским банком развития, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

В центре будет храниться и обрабатываться информация о потребителях электроэнергии в разрезе страны, регионов, городов и махаллей. Малые центры также построены в Бухарской и Джизакской областях, а в Самаркандской области сервер сдан в эксплуатацию в качестве резервного, отметило УзА.

Предназначение центра — обеспечение расчета многотарифных абонентов, автоматическое отключение от сети потребителей, имеющих задолженность, и их повторное подключение при оплате за потребленную электроэнергию, оперативное оповещение о фактах вмешательства в работу приборов учета, а также контроль и мониторинг перетока и потребления электрической энергии по сетям.

Эта система позволит обеспечить достоверный учет объемов поставки потребления энергоресурсов, так как обладает высоким классом точности, отметили в Минэнерго. Мощности центра рассчитаны на обслуживание 8 миллионов абонентов с возможностью увеличения их до 20 миллионов.

«Узбекэнерго», правопреемником которого являются «Региональные электические сети», и KT Corporation подписали соглашение по организации в Ташкенте единого центра учета электрической энергии 17 января 2019 года. Реконструкция здания центра и установка в нем серверного оборудования началась 6 ноября того же года.

На сегодняшний день к электронным приборам учета электроэнергии подключены более 3,6 миллиона потребителей, проживающих в более чем 70 районах и городах Узбекистана. До июля 2021 года запланировано полностью охватить все 7,4 миллиона потребителя.

Напомним, в 2019 году заявлялось о планах довести охват потребителей электроэнергии смарт-счетчиками до 100% к концу 2020 года.