Тарифы на газ и электроэнергию сохранятся без изменений в 2021 году, сообщил депутат Законодательной палаты, член фракции Либерально-демократической партии Узбекистана Расул Кушербаев.

Соответствующая норма отражена в проекте государственного бюджета на 2021 год, который рассматривается в нижней палате парламента, отметил парламентарий.

По его словам, 24 ноября премьер-министр Абдулла Арипов выступил на пленарном заседании Законодательной палаты и подтвердил, что тарифы не будут повышаться с целью поддержки населения.

В конце октября президент Шавкат Мирзиёев поручил сохранить тарифы на электроэнергию без изменений в 2021−2022 годы. Председатель правления компании «Региональные электрические сети» Улугбек Мустафоев сообщил, что глава государства поставил задачу, чтобы работы по модернизации и реконструкции электроэнергетических предприятий выполнялись не за счет повышения тарифа, а за счет снижения производственных затрат.