Тарифы на газ и электроэнергию сохранятся без изменений в 2021 году, сообщил депутат Законодательной палаты, член фракции Либерально-демократической партии Узбекистана Расул Кушербаев.
Соответствующая норма отражена в проекте государственного бюджета на 2021 год, который рассматривается в нижней палате парламента, отметил парламентарий.
По его словам, 24 ноября премьер-министр Абдулла Арипов выступил на пленарном заседании Законодательной палаты и подтвердил, что тарифы не будут повышаться с целью поддержки населения.
В конце октября президент Шавкат Мирзиёев поручил сохранить тарифы на электроэнергию без изменений в 2021−2022 годы. Председатель правления компании «Региональные электрические сети» Улугбек Мустафоев сообщил, что глава государства поставил задачу, чтобы работы по модернизации и реконструкции электроэнергетических предприятий выполнялись не за счет повышения тарифа, а за счет снижения производственных затрат.
Вазген Ксеракопян
Повышаться не будут но читайте между строк. Будет оптимизация. То есть сокращение времени подачи и напора. Как то так)))
Владимир Владимирович
Ну еще бы! В год выборов то.. И мясо будет на базарах копеечное, и свет и газ будет осенью следующей( не путать с обычной сегодняшней) и портал заработает не абы кабы. И на выборных участках будут продукты по советским ценам как бы говоря, что вас ждет светлое будущее. Не ждёт!!! Его априори не может быть с таким отношением к народу!
Timur Kim
А газ то и электричество будет?
Или только тарифы??)))