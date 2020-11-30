Энергетическая система Узбекистана морально и физически устарела. В нефтегазовую и электроэнергетическую отрасли последние 30 лет ничего не вкладывали, заявил министр энергетики Алишер Султанов в интервью проекту Alter Ego.

На вопрос о том, почему с наступлением холодов начались перебои в поставках электроэнергии и почему за последние четыре года не было возможности отрегулировать систему, глава Минэнерго ответил, что это нормальная практика, и добавил, что «важно в такие моменты не вдаваться в панику».

«Важно уметь вовремя это все предотвратить и понимать, как выстроить, нормализовать систему. Выстроить и перезапуститься. Я не говорю, что это нормально, когда [возникают] аварийные ситуации. Естественно, мы с этим будем разбираться, почему это произошло, кто в этом виноват. Обязательно кто-то виноват. Чудес не бывает», — сказал Алишер Султанов.

Здесь же министр подчеркнул, что по состоянию на ночь 21 ноября (к моменту съемки выпуска) «все режимы были выровнены, вся система — сбалансирована».

«Можно ли было сделать за четыре года? Я думаю, нет. Одна станция строится три года. Еще раз повторюсь, что не только в нефтегазовую отрасль, но в электроэнергетическую отрасль последние 30 лет ничего не вкладывали», — заявил министр энергетики.

Он отметил, что нынешнее состояние сферы — это и наследие Советского Союза, и бездействие самого Узбекистана в течение этих 30 лет. «Бездействие — вынужденное, то есть не выделялись средства на это. Ничего просто так не делается, под все нужны деньги, но, естественно, надо смотреть, как их расходовать», — пояснил Алишер Султанов.

Министр добавил, что несмотря на устаревание системы, мощности работают, проводится реконструкция, модернизация, а стратегия энергетической отрасли направлена на привлечение частного капитала в генерирующие мощности.

«Это тоже было революционное решение. Это отрасль была „священной коровой“, куда нельзя было входить с частными деньгами. А сегодня начинается строительство огромной частной электростанции в Узбекистане. Компания из Саудовской Аравии Aqua Power уже начинает работу на площадке, буквально в ближайшее время будет проведена церемония закладки первого камня. Это станция мощностью 1,5 ГВт. Современные блоки — японские Mitsubishi. Она будет в Сырдарье», — подметил глава Минэнерго.

Напомним, сбои в энергопоставках, возникшие в холодный период, в Министерстве энергетики объясняли ростом потребления электроэнергии. В ведомстве отмечали, что кратковременные отключения дают возможность предотвратить крупные системные аварии.

Данный вопрос поднимался и на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса. Тогда глава верхней палаты парламента Танзила Нарбаева заверила, что проблемы, связанные с перебоями света и газа, будут оперативно изучены.