Министерство энергетики Узбекистана заявило, что основной причиной сбоев в энергопоставках является повышенное потребление электроэнергии, что особенно характерно в период похолодания.

По сообщению ведомства, кратковременные отключения дают возможность предотвратить крупные системные аварии.

«Это связано с тем, что в любой энергосистеме для её стабильной работы должен быть обеспечен энергобаланс между потреблением и производством, причём для любого мгновения времени (миллисекунды). Данное условие является очень важным с точки зрения надёжности и бесперебойности обеспечения потребителей электричеством надлежащего качества и безаварийной работы энергосистемы», — говорится в сообщении.

«В ситуациях, когда не удаётся обеспечение энергобаланса, по команде вышестоящего диспетчерского управления предприятиями территориальных сетей вынужденно отключается часть потребителей в соответствии с „веерным“ графиком. Эти графики охватывают, как правило, низковольтные распределительные электрические сети — фидера 0,4 кВ, 6 — 10 кВ», — поясняет Минэнерго.

Эти действия, заверило министерство, нацелены на предотвращение масштабных аварий в энергосистеме страны. Своевременно отреагировать позволяет круглосуточный мониторинг и диспетчерское управление электрическими режимами, добавили в ведомстве.

Отметим, подобные пояснения предоставлялись и в прежние годы. Представитель «Узбекэнерго» в 2018 году заявил, что отключения электричества в районах и городах Узбекистана связаны с установленными лимитами на потребление электроэнергии. «Лимит на ежедневное потребление электроэнергии потребитель может израсходовать за два или три часа. Потребление не должно превышать норму. Если оно превышает, это приводит к перегрузке линии электропередачи и сбросу подачи электроэнергии на станциях. Трансформаторы не могут выдерживать такую нагрузку. До снижения нагрузки и восстановления подачи электроснабжение отсутствует», — рассказал собеседник.

В 2019 году в Минэнерго объяснили, что часть потребителей отключают от энергоснабжения, чтобы «избежать нештатных ситуаций». В министерстве также напомнили о необходимости рационального потребления энергии и призвали «не включать электроприборы без необходимости».

Премьер-министр Абдулла Арипов в ноябре прошлого года назвал позорной ситуацию с отключениями газа и электричества. Тогда глава правительства отметил, что хотя зима ещё не наступила, в стране уже наблюдаются серьёзные проблемы в энергоснабжении и поставках газа. «Поставщики газа и электроэнергии не подходят к своей работе ответственно», — заявил Абдулла Арипов.