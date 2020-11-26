Электроэнергию бытовым потребителям со следующего года планируется поставлять только по предоплате. Проект постановления Кабинета министров Узбекистана о внесении изменений в Правила пользования электроэнергией вынесен на обсуждение Министерством энергетики.

Документом предлагается с 1 февраля 2021 года поставлять электроэнергию всем потребителям, включая бытовых, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, только по предварительной оплате (в действующей редакции правил — «потребителям, за исключением бытовых»). Потребителей, не оплативших услуги энергоснабжения, планируется полностью отключать от электрических сетей.

Согласно действующим правилам, бытовые потребители обязаны до 10 числа каждого месяца осуществлять полный расчет за электрическую энергию, потребленную в предыдущем месяце.

На промышленных предприятиях с особо опасным и непрерывным технологическим процессом, отключение которых может привести к техногенным и аварийным последствиям, в случае возникновения задолженности предлагается ограничивать поставки электроэнергии до уровня аварийной брони. Полное отключение будет производиться только по решению суда.

Ранее в Министерство энергетики сообщали, что основной причиной сбоев в энергопоставках, наблюдаемых в последние недели, является повышенное потребление электроэнергии.