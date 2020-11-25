Антимонопольный комитет Узбекистана составил административные заявления в отношении руководителей электроснабжающих предприятий Ташкентского, Зангиатинского и Кибрайского районов Ташкентской области и готовит передать дела в суд по административным делам. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

20 ноября в Ташкентском районе порядка 17 тысяч потребителей, подключённых к системе АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии), были автоматически отключены от подачи энергии за долги. Изучение сотрудников территориального управления Антимонопольного комитета показало, что автоматическая подача энергии не была возобновлена и после погашения задолженностей потребителями.

Такая же ситуация 21 и 22 ноября наблюдалась в Кибрайском и Зангиатинском районах области.

Это происходит несмотря на то, что 29 октября комитет выдал предписание АО «Ташкентские региональные электрические сети» в связи с нарушением части 1 статьи 19 закона «О защите прав потребителей» («Исполнитель обязан выполнить работу (оказать услугу) в срок, объёме и качестве, установленные правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором»).

Предписание было выдано после массового отключения от подачи электроэнергии 19−20 октября жителей Зангиатинского района за задолженности. При оплате долгов потребителями и их последующими обращениями к поставщику электричество не включали.

Получив предписание, «Ташкентские региональные электрические сети» приняли приказ, в соответствии с которым все руководители и сотрудники предприятий-поставщиков были осведомлены о том, что подобные правонарушения недопустимы в будущем.

16 ноября Антимонопольный комитет направил административное заявление в Алмалыкский городской административный суд по делу руководителя предприятия «Алмалыкское городское электроснабжение» Анваржона Уразалиева за отключение без предупреждения потребителей, подключённых к трансформатору №279 города.