Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 августа провел совещание по вопросам укрепления здоровья и безопасности населения, обеспечения экологического благополучия и совершенствования системы сбора и переработки отходов, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале мероприятия затронут вопрос противодействия пандемии коронавируса. В частности отмечалось, что в результате значительного расширения коечного фонда и охвата медицинского оборудования, повышения слаженности работы скорой медицинской помощи и лечебных учреждений за последнюю неделю выросли показатели выздоровления от коронавирусной инфекции.

Подчеркнуто, что важно продолжать жить и работать в условиях пандемии, не ослабляя внимания защите жизни и здоровья граждан, поэтапно смягчать требования карантина.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев заявил, что «чем дольше будем сохранять карантин, тем больше будем мучить людей». Глава государства тогда поручил срочно развернуть систему лечения, которая охватит всех пациентов с коронавирусом.

7 августа председатель Сената Танзила Нарбаева отметила, что карантинные меры теперь будут поэтапно отменяться. «Нам необходимо усилить пропаганду здорового образа жизни среди населения и вместе с лечением заразившихся пациентов вернуться к нормальной жизни, то есть развивать нашу экономику», — заявила она.

Член штаба по борьбе с COVID-19, профессор Хабибулла Акилов указал, что система здравоохранения готова к потенциальному росту числа больных в случае смягчения карантинных мер.

Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 10 июля в Узбекистане введены новые карантинные ограничения, которые продлены до 15 августа. При этом в Кашкадарьинской и Ферганской областях с 3 августа, а в Бухарской области — с 10 августа — начали смягчать карантин.