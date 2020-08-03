Система здравоохранения Узбекистана готова к смягчению карантинных ограничений, введенных в стране с 10 июля. Об этом 2 августа в передаче телеканала «Узбекистан 24» заявил член штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Хабибулла Акилов.

По его словам, 16 специализированных больниц Ташкента, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19 (среди них — клиники Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации, НИИ травматологии и ортопедии и другие), в настоящее время работают «на выход» и не принимают новых больных.

«После освобождения всех этих специализированных больниц от [пациентов с коронавирусом] они будут продезинфицированы и продолжат работу по своему основному направлению, вернутся к своей предыдущей специализации», — сказал он.

Хабибулла Акилов отметил, что в других больницах столицы создано достаточно резервных коек.

«Сегодня „скорая“ или мобильная бригада не думает, в какую из 16 поликлиник поехать, где есть место. Поехали в одну поликлинику — мест нет, вторую — нет, а после четвертой, где тоже нет мест, возвращают обратно домой — такие случаи тоже были, к сожалению. Сейчас у них есть точные адреса: клиники Ташкентской медицинской академии, НИИ вирусологии, НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний и городская клиника скорой медицинской помощи в Чиланзарском районе. Кроме этих четырех мест, наша главная победа — специализированная инфекционная больница в Зангиатинском районе, где уже функционируют четыре блока, а к концу недели запустится пятый блок, что позволит сформировать всего 3500 резервных койко-мест», — рассказал он.

Профессор подчеркнул, что в Ташкенте нет проблем с койко-местами в медучреждениях.

«В начале, когда мы открыли распределительный центр в „Узэкспоцентре“ на 800 мест, в тот же день к вечеру он заполнился. Сейчас заполняемость 40−60%. Во всех центрах есть резервные койко-места. Сложностей для „скорой“ и мобильных бригад больше нет. Такая система теперь внедряется и в областях», — сообщил Хабибулла Акилов.

Член штаба по борьбе с COVID-19 подчеркнул, что система здравоохранения Узбекистана и хокимияты готовы к потенциальному смягчению карантинных ограничений.

«Если две-три недели назад мы призывали людей к бдительности, сами призывали к панике, сегодня мы хотим сказать, что поводов для паники нет. Ситуация взята под контроль. Врачи подготовлены. Есть необходимое оборудование, резервы, койко-места. Если карантинные меры будут смягчены, то наша система здравоохранения, хокимияты готовы к потенциальному росту количества больных. Поэтому нет причин для беспокойства», — отметил он.

На брифинге 3 августа Хабибулла Акилов заявил, что если в течение двух недель (до 15 августа) дневной прирост новых случаев коронавируса снизится до 400 в день, то можно будет рассматривать вопрос смягчения карантинных мер. Последние два дня это число приближалось к 800 (подробная статистика на нашем сайте).

Карантинные ограничения в Узбекистане были введены с 10 июля по 1 августа, а затем продлены до 15 августа. При этом в Кашкадарьинской области начали смягчать карантин с 3 августа.