Президент Шавкат Мирзиёев на совещании в среду прокомментировал меры по сдерживанию пандемии коронавируса в Узбекистане.

Он заявил, что правительство страны делает выводы, исходя из текущей ситуации в системе здравоохранения.

«Будет справедливо сказать, что в сфере медицины вообще не проводились реформы, — вновь отметил президент. — Но благодаря работе, проведенной за последние три года, мы еле-еле удерживаем [систему здравоохранения]. Представьте, что было бы, если бы это произошло в 2016 году. Если в течение 10 дней мы не наладим систему лечения, наше положение не будет хорошим», — заявил глава государства (цитата по телеканалу «Узбекистан 24»).

Шавкат Мирзиёев поручил заместителю премьер-министра по вопросам социального развития Бехзоду Мусаеву, а также хокимиятам и руководителям секторов завершить в течение недели развертывание в регионах системы лечения бессимптомных больных на дому при помощи мобильных медицинских бригад, взяв за основу опыт Ташкента.

«Чем дольше мы будем сохранять карантин, тем больше будем мучить людей. Поэтому чем быстрее мы внедрим систему лечения, тем быстрее наша работа начнет давать положительные результаты. Только если мы сделаем правильные выводы», — сказал он.

Президент отметил важность возвращения больниц в регионах к своему профилю лечения заболеваний, в том числе хронических, продолжив организацию центров по приему и сортировке больных COVID-19.

Как мы уже писали, Шавкат Мирзиёев также поручил Бехзоду Мусаеву изучить возможности закупки вакцин, начало производства которых ожидается в Китае, Индии, Великобритании и России, и вакцинации населения.

Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 10 июля в Узбекистане введены новые карантинные ограничения, которые продлены до 15 августа. При этом в Кашкадарьинской и Ферганской областях с 3 августа начали смягчать карантин.