С 10 августа в Бухаре поэтапно смягчаются карантинные ограничения в соответствии с решением областного штаба специальной комиссии по борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба областного хокимията.

С указанной даты деятельность возобновляют:

пункты общественного питания (в ресторанах и кафе не допускается проведение банкетов и других массовых мероприятий);

гостиницы;

тренажерные залы для индивидуальных занятий;

негосударственные образовательные центры, кружки (с организацией групп не более 10 человек и предварительным согласованием времени занятий);

негосударственные дошкольные образовательные организации;

вещевые, строительные и другие рынки;

парикмахерские и салоны красоты.

Уточняется, что данные учреждения должны работать строго по «установленным правилам», в противном случае в отношении них будут предприняты строгие меры.

Кроме того, с 10 августа разрешается въезд и выезд автотранспортных средств из Бухары и Кагана, блокпосты ликвидируются.

Смягчение карантина происходит и в других областях Узбекистана. К примеру, с 3 августа в Фергане возобновили работу частные ДОО, вещевые рынки, строительные торговые комплексы и салоны красоты. С этой же даты в Карши разрешили движение транспорта в определенные часы, запрещенное с 27 июля, открылись вещевые рынки, парикмахерские, предприятия общепита и другие.