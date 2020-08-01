Решением специальной комиссии по борьбе с коронавирусом Кашкадарьинской области в регионе начнется поэтапное смягчение карантинных ограничений, которые были введены с 10 июля, а затем продлены до 15 августа. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного хокимията, член комиссии Ахрор Садиков.

С 27 июля по 15 августа в Карши были полностью запрещены въезд и выезд автотранспорта (за исключением отдельно оговоренных случаев), а также движение личных автомобилей в пределах города. Кроме того, число действующих автомобилей такси было сокращено в три раза.

Согласно новому решению, с 3 августа разрешается въезд и выезд из Карши на автотранспорте без разрешительного стикера в установленное время — с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00 — для поездок на работу, покупки лекарств, продуктов и товаров первой необходимости.

Количество нелинейных такси увеличится в два раза (им разрешено передвигаться весь день).

С этой же даты хокимам районов и городов, а также председателям региональных специальных комиссий предоставляются полномочия:

разрешать в индивидуальном порядке на своей территории возобновление деятельности субъектов предпринимательства, работающих на вещевых и строительных рынках, в сферах торговли, общепита и бытового обслуживания (предприниматели должны дать гарантии соблюдения карантинных требований).

прекращать деятельность организаций и учреждений, объектов торговли и бытового обслуживания, которые не соответствуют карантинным требованиям и ограничениям, на основании решения региональной специальной комиссии;

с учетом эпидемиологической ситуации поэтапно смягчать карантинные требования (сокращение постов, снятие ограничений по времени движения автомобилей и т. д. );

); привлекать безработных граждан с базовыми медицинскими знаниями для дезинфекционных работ за счет средств Фонда общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений.

УВД Кашкадарьинской области, Государственное налоговое управление, Центра санитарно-эпидемиологического благополучия, хокимы районов и городов должны принять меры по предотвращению необоснованного повышения цен на продукты питания, лекарства, медицинские принадлежности и оборудование, а также товары первой необходимости.

Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев заявил, что смягчение карантинных мер не означает, что «все осталось позади».

«Уважаемые руководители! Создайте условия для работы ваших сотрудников в соответствии с требованиями карантинных норм. Уважаемые соотечественники! Оставайтесь дома, не выходите на улицу без цели, берегите себя и свою семью», — отметил глава администрации.

По состоянию на 23:30 31 июля в Кашкадарьинской области зарегистрировано 693 случая коронавируса (+17 за сутки), 485 пациентов выздоровели (70%), 4 умерли.