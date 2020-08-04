В Ферганской области начали поэтапно смягчать карантинные ограничения. С 3 августа в регионе разрешена работа частных дошкольных образовательных организаций, вещевых и животноводческих рынков, торговых комплексов по продаже стройматериалов и салонов красоты, сообщило УзА.

Соответствующее решение принято областным штабом по борьбе с коронавирусом с учетом эпидемиологической обстановки в области, говорится в сообщении.

Указанные объекты возобновят работу при соблюдении определенных условий, отмечает УзА. Так, в частных ДОО занятия будут проводить в группах максимум из 15 человек. Все помещения должны постоянно дезинфицироваться, на входах и выходах — быть пирометры, антисептики и дезинфекционные тоннели.

Информации об изменении ограничений на передвижение на автомобилях пока нет. Напомним, с 22 июля в области отменили действие всех разрешений, списков, справок и стикеров, выданных районными и городскими хокимиятами, областными управлениями и организациями (за исключением стикеров, выданных Агентством государственных услуг).

Согласно статистике Министерства здравоохранения Узбекистана по состоянию на 2 августа, число зарегистрированных случаев в области достигло 269, из них 255 — выздоровели, один пациент умер, лечение проходят 14 человек. Здесь же Руководитель Ферганского облздрава Одилжон Умаров называл безосновательными слухи о сокрытии реальной статистики.

Ранее также стало известно о смягчении карантина в Кашкадарьинской области. В Карши разрешено движение транспорта в определенные часы, постепенно будут открываться вещевые рынки, парикмахерские, предприятия общепита и другие.