С 1 апреля отменено требование о постоянной прописке для приобретения недвижимого имущества в Ташкенте и Ташкентской области для граждан Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба Министерства юстиции, за последние 70 дней граждане, воспользовавшиеся этой возможностью, заверили в нотариальных конторах 14851 договор купли-продажи жилья: 12799 — в Ташкенте, 2 052 — в Ташкентской области.

Почти 70% от общего количества договоров — это сделки с участием граждан, которые прописаны в других регионах.

Минюст отмечает, что устранение барьеров, существовавших более 20 лет, помогло решить разные проблемы, с которыми сталкивались жители других регионов при приобретении жилья в столице.

«В частности, не секрет, что многим гражданам приходилось регистрировать свою недвижимость в Ташкенте на имя знакомых с постоянной пропиской, а затем жить в качестве квартиросъемщика в собственном доме. С принятием указа главы государства этой возможностью в первую очередь воспользовались такие граждане и оформили жилье на свое имя», — говорится в сообщении.

Реформировать систему прописки поручил президент Шавкат Мирзиёев во время послания парламенту. Глава государства сравнил прописку с кандалами, отметив, что эта проблема не решалась 30 лет.

Ранее действовал порядок, при котором можно было получить прописку в Ташкенте, купив жилье любой стоимости в новостройке, которая была построена не более трех лет назад, при этом уплатив госпошлину за нотариальное удостоверение сделки в 5%, но не менее 10 МРЗП. 20 мая из закона о госпошлине эта ставка была исключена.

В мае президент подписал закон об изменениях в системе прописки. Отменено самое понятие «прописки», супругам больше не нужно проживать совместно в течение одного года после заключения брака для получения регистрации по месту постоянного проживания. Кроме того, регистрацию, полученную в браке, больше не будут аннулировать при его расторжении в течение года.