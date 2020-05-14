Президент Шавкат Мирзиёев 13 мая подписал закон о внесении изменений и дополнения в закон «О Перечне категорий лиц — граждан Республики Узбекистан, подлежащих постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области». Документ был принят Законодательной палатой 1 мая и одобрен Сенатом 11 мая.

Согласно поправкам, слова «постоянная прописка», используемые в законе, заменяются словами «регистрация по месту постоянного проживания».

Гражданам предоставлена возможность для постоянной регистрации родственников по прямой линии в первой и второй степенях родства не только на жилую площадь, где они постоянно зарегистрированы, но и на другую жилую площадь, которая является их собственностью.

Подопечных и детей, принятых в семью на воспитание (патронат), теперь можно регистрировать по месту постоянного проживания опекуна (попечителя) и приемных родителей.

Отменено требование совместного проживания супругов в течение одного года после заключения брака для получения регистрации по месту постоянного проживания и положение об аннулировании этой регистрации при расторжении брака в течение года.

Граждане, ранее зарегистрированные по месту постоянного проживания в Ташкенте и Ташкентской области, при возвращении в столицу и регион могут вновь получить регистрацию по месту постоянного проживания без каких-либо ограничений.

Отменено ограничение срока регистрации по месту постоянного проживания граждан, избранных, назначенных и утвержденных на соответствующие должности, а также высококвалифицированных специалистов, приглашенных на работу в государственные организации, периодом, в течение которого они занимают должность.

Введена возможность регистрации по месту постоянного проживания в Ташкенте и Ташкентской области специалистов (кроме технических работников, обслуживающего и производственного персонала), на протяжении пяти лет непрерывно работавших в госорганизациях.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования 14 мая.

Напомним, с 1 апреля для граждан Узбекистана не требуется наличие регистрации по месту постоянного проживания в Ташкенте или Ташкентской области для приобретения здесь недвижимости.