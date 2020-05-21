Президент Узбекистана 20 мая подписал закон, вносящий изменения и дополнения в закон «О государственной пошлине», сообщила пресс-служба Министерства юстиции. Документ опубликован в газете «Народное слово» 21 мая и вступил в силу с этого же дня.

Из закона о госпошлине исключена отдельная ставка государственной пошлины в размере 5% от суммы договора за удостоверение договоров купли-продажи для граждан Узбекистана, постоянно проживающих в республике и имеющих постоянную прописку в других регионах республики, приобретающих недвижимое имущество в новостройках Ташкента и Ташкентской области.

Отметим, что прежде действовал порядок, при котором можно было получить прописку в Ташкенте, купив жилье любой стоимости в новостройке, которая была построена не более трех лет назад, при этом уплатив госпошлину за нотариальное удостоверение сделки в 5%, но не менее 10 МРЗП.

Напомним, с 1 апреля для граждан Узбекистана не требуется наличие регистрации по месту постоянного проживания в Ташкенте или Ташкентской области для приобретения здесь недвижимости.

В мае президент подписал закон об изменениях в системе прописки. Отменено самое понятие «прописки», супругам больше не нужно проживать совместно в течение одного года после заключения брака для получения регистрации по месту постоянного проживания. Кроме того, регистрацию, полученную в браке, больше не будут аннулировать при его расторжении в течение года.