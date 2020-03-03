С 1 апреля для приобретения недвижимого имущества в Ташкенте и Ташкентской области для граждан Узбекистана не потребуется постоянная прописка, следует из указа президента от 2 марта.

Кроме того, отменяется отдельная ставка государственной пошлины за удостоверение договоров купли-продажи недвижимости в новостройках Ташкента и Ташкентской области для граждан республики, постоянно в ней проживающих и имеющих постоянную прописку в других ее регионах.

До 1 апреля соответствующие изменения и дополнения будут внесены в законодательство. В том числе будут предусмотрены требования по соблюдению положений Жилищного кодекса о социальной норме жилой площади на одного человека при постоянной прописке. Напомним, социальная норма составляет не ниже 16 кв. м на человека, а для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, — не менее 23 кв. м.

Кроме того, будет обеспечена цифровизация механизмов, связанных с пропиской, услуги в этой сфере будут предоставлять по принципу «единого окна».

При этом указом поручено при разработке Концепции развития урбанизации в Узбекистане до 2030 года предусмотреть создание наряду с Ташкентом дополнительных «центров притяжения» в крупных городах, обладающих природным и социально-экономическим потенциалом. В регионах будет организовано обучение по востребованным направлениям высшего образования, в том числе с открытием филиалов ведущих вузов Ташкента.

Реформировать систему прописки поручил президент Шавкат Мирзиёев во время послания парламенту. Глава государства сравнил прописку с кандалами, отметив, что эта проблема не решалась 30 лет.

Ранее действовал порядок, при котором можно было получить прописку в Ташкенте, купив жилье любой стоимости в новостройке, которая была построена не более трех лет назад, при этом уплатив госпошлину за нотариальное удостоверение сделки в 5%, но не менее 10 МРЗП.

Этот порядок неоднократно критиковался, в том числе «Газета.uz» публиковала статью юриста и блогера Хушнудбека Худайбердиева, который писал, как институт прописки обесценивает права граждан.