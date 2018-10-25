Граждане Узбекистана теперь могут получить постоянную прописку в Ташкенте и Ташкентской области при покупке жилья любой стоимости в новостройке. Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабинета Министров от 22 октября, сообщила Norma.uz.
Установленное летом прошлого года ограничение по сумме недвижимости в минимум 2500 минимальных заработных плат снято.
Что касается иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих постоянную прописку в других регионах Узбекистана, а также прибывших из других стран и получивших вид на жительство, им разрешено приобретать недвижимость в новостройках стоимостью не менее 3300 МРЗП с осуществлением расчетов через банковские счета.
В последующем покупатели недвижимости в новостройках получают право подать документы на постоянную прописку в Ташкенте или Ташкентской области как собственник жилого помещения.
Под недвижимостью в новостройках понимается недвижимое имущество, право собственности на которое возникло на основании решения хокима района (города) об утверждении акта комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством здания, сооружения, жилого помещения и с момента его принятия прошло не более трех лет.