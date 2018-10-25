Граждане Узбекистана теперь могут получить постоянную прописку в Ташкенте и Ташкентской области при покупке жилья любой стоимости в новостройке. Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабинета Министров от 22 октября, сообщила Norma.uz.

Установленное летом прошлого года ограничение по сумме недвижимости в минимум 2500 минимальных заработных плат снято.

Что касается иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих постоянную прописку в других регионах Узбекистана, а также прибывших из других стран и получивших вид на жительство, им разрешено приобретать недвижимость в новостройках стоимостью не менее 3300 МРЗП с осуществлением расчетов через банковские счета.

В последующем покупатели недвижимости в новостройках получают право подать документы на постоянную прописку в Ташкенте или Ташкентской области как собственник жилого помещения.